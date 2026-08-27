

Olay, saat 00.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Mezit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Özal Ş. (33), daha önce tartışma yaşadığı 3 kişiyle karşılaştı. Şahıslar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.



Kavga sırasında 3 kişiden biri, elindeki şişeyle Özal Ş.’nin başına vurarak yaraladı. Yaralanan Özal Ş., olay yerinden ayrılarak evine gitti.

Tüfekle geri döndü

Evinden tüfeğini alan Özal Ş., yeniden olay yerine gelerek 3 şahsa doğru ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Eren Ş.’nin (19) başına ve vücudunun çeşitli bölgelerine isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederek olayın büyümesini önledi.



Darp sonucu yaralanan Özal Ş. ile tüfekle yaralanan Eren Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.