Gram altın 7 bin 45 TL’den alınırken 7 bin 130 TL’den satışa sunuluyor. 22 ayar altının alış fiyatı 6 bin 442 TL, satış fiyatı 6 bin 669 TL seviyesinde bulunuyor.

14 ayar altın 3 bin 875 TL’den alınırken 5 bin 125 TL’den satılıyor. Çeyrek altının alış fiyatı 11 bin 508 TL, satış fiyatı ise 11 bin 634 TL olarak kaydedildi. Eski çeyrek altın 11 bin 303 TL’den alınırken 11 bin 428 TL’den satılıyor.

Yarım altın 23 bin 52 TL’den alınıp 23 bin 262 TL’den satışa sunulurken, tam altının alış fiyatı 45 bin 786 TL, satış fiyatı ise 46 bin 352 TL oldu.