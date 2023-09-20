Kafeinin vücuda faydaları toplum tarafından pek bilinmez ve genel olarak kola ile özdeşleştirildiği için kafenin vücuda yararlı değil zararlı olduğu söylenilir. Bununla birlikte kafeinin vücutta birçok hastalığa yol açtığı ve bu nedenle mutlaka uzak durulması gerektiği, toplum genelinde kulaktan kulağa dolaşan bilgiler arasında yer alır. Halbuki kafein, vücudun birçok sistemine doğrudan etki eden ve bu sistemleri uyararak çalışmasını sağlayan bir maddedir. Gün içerisinde gerek sporcuların gerekse yoğun iş temposu içerisinde olan bireylerin mutlaka az da olsa tüketmeleri gereken besin öğelerinden biridir. Kafeini doğru bir besinle vücuda almak büyük önem taşır. Aksi halde yanlış besinlerle vücuda kafein almak, birçok hastalığa yol açabilir. Peki, kafeinin vücuda faydaları nelerdir?

Kafeinin Vücuda Faydaları Nelerdir ve Hangi Organları Çalıştırır?

Kafeinin vücuda faydaları konusunda ilk olarak öne çıkan nokta karaciğer olarak bilinir. Karaciğer sindirim sistemi için büyük önem taşıyan bir organdır ve oldukça yoğun çalışır. Bu nedenle hem dinlenmeye hem de ara sıra temizlenmeye ihtiyacı vardır. Düzenli ve sağlıklı bir şekilde kafein alımı ise karaciğerin yağlanmasının önüne geçerken, aynı zamanda önemli derecede temizlenmesine yol açar. Bunun yanı sıra beyinde salgılanan dopaminle önemli bir bağı olan kafeinin, stresi azalttığı ve beyinde mutluluk hormonu salgılanmasına neden olduğu bilinir. Özellikle stresli iş hayatı için günde alınan 2 bardak şekersiz filtre kahvenin, vücudun ihtiyaç duyduğu kafein ihtiyacını karşılayacağı söylenebilir.

Kafeinin beyindeki etkileri sadece dopamin salgılanması ile sınırlı değildir. Aynı zamanda beyinde yaşattığı hareketlenme ve uyarma hisleri, alzheimer hastalığına yakalanma riskini büyük ölçüde azaltır. Odaklanma sorunu yaşayan bireylerin mutlaka kafein tüketmeleri önerilir ve böylelikle beynin yapılan işe daha çok odaklanması sağlanır. Özellikle kas gelişimine dikkat eden sporcuların kafein tüketimi de büyük önem taşır. Spor sırasında birçok kasın çalışması ve uyarılması sağlanır ancak kafein tüketimiyle birlikte kasların çok daha iyi bir şekilde uyarılması mümkün olur. Böylelikle kas gelişimine katkı sağladığı da görülür.

Kafein Ne Şekilde Tüketilmelidir?

Kafeinin vücuda faydaları konusundan çok zararlarının konuşulmasının sebebi, kafeinin yanlış şekillerde vücuda alınmasıdır. Bilindiği üzere kafein, çikolata, şekerli kahve, çay, kola ve daha birçok besinin içerisinde yer alır. Bu tür besinlerin aşırı derecede tüketilmesi vücutta her zaman problem yaratır. Bu nedenle de kafeinin doğru bir şekilde ve doğru besinlerle alınması gerekir. En yüksek kafein filtre kahve olarak belirtilen şekersiz ve kahve çekirdeklerinden elde edilen kahvede yer alır. Bu nedenle günde 2 bardak filtre kahve tüketimi, vücudun ihtiyaç duymuş olduğu kafein miktarının alınmasına yardımcı olur.