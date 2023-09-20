Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçime ilişkin, "31 Mart’ta yine 14 Mayıs’ta olduğu gibi seçimlere damgamızı vurarak Yeniden Refah Partimizin, Milli Görüş’ün büyük bir başarısını ortaya koyarak, yerel yönetimlerde Milli Görüş iktidarına vesile olacağız. Milletimizi Yeniden Refah belediyeciliği ile Milli Görüş belediyeciliği ile tanıştıracağız" dedi.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Zeytinburnu’nda partililer ve seçmenlerle bir araya geldi. İlk olarak Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanlığı’na geçen Erbakan, partiye üye olanlara ve parti içerisinde yoğun çalışma gayretinde bulunanlara rozet taktı. Ardından parti ilçe binasından çıkarak esnaf ve vatandaşı ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.

Zeytinburnu İlçe Başkanlığı binasında partililerine hitap eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Bu çalışmamız tabii ki 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik bir çalışma olduğu gibi aynı zamanda bizim açımızdan gecikmiş bir teşekkür ziyaretini de kapsamaktadır. Bizler 14 Mayıs’ta İstanbul milletvekili olarak ikinci bölgeden milletvekili seçildik. Zeytinburnuluların da teveccühüyle, vermiş oldukları oylarla milletvekili olarak meclise gittik. Milli Görüş’ü 21 sene aradan sonra yeniden 14 Mayıs’ta meclise taşımış olduk. Bu sebeple başta Zeytinburnu teşkilatımızın fedakar mensuplarına, dava erlerine, bütün Zeytinburnu halkına bu desteklerinden ve gayretlerinden dolayı en içten teşekkürlerimizi arz ediyoruz, Allah kendilerinden razı olsun" dedi.

"Yerel yönetimlerde Milli Görüş iktidarına inşallah vesile olacağız"

İstanbul ve Zeytinburnu halkının desteğine layık olmak için ellerinden gelen gayreti ortaya koyacaklarını söyleyen Erbakan, "Tabii sadece milletvekili olmamız değil, Yeniden Refah Partimiz 14 Mayıs’ta beş milletvekili çıkararak, bir buçuk milyonun üzerinde oy alarak ciddi bir başarı elde etti. Hem 14 Mayıs’ta hem de 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aslında anahtar parti konumunu ortaya koymuş oldu. Şimdi inşallah bugün yaptığımız çalışmalarla, bundan sonra önümüzdeki dönemde yapacağımız gayretli çalışmalarla 14 Mayıs’taki çıtayı 31 Mart’ta daha da ileriye taşımak için inşallah gayret edeceğiz. İnşallah 31 Mart’ta da yine 14 Mayıs’ta olduğu gibi seçimlere damgamızı vurarak Yeniden Refah Partimizin, Milli Görüş’ün büyük bir başarısını ortaya koyarak yerel yönetimlerde Milli Görüş iktidarına inşallah vesile olacağız. Yeniden Refah Partimizin bu yeni dönemdeki hedefi asıl olarak budur. İnşallah çıtayı 14 Mayıs’tan daha da ileriye taşımak, daha büyük bir başarıyı ortaya koymak ve tabii ki yerel yönetimlerde Milli Görüş iktidarını gerçekleştirerek milletimizi özlemini duyduğu Milli Görüş belediyeciliğine kavuşturmaktır" şeklinde konuştu.

"Milletimizi Yeniden Refah belediyeciliği, Milli Görüş belediyeciliğiyle tanıştıracağız diyoruz"

Türkiye’nin dört bir yanında çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Erbakan, "Yeniden 94 ruhunu canlandırmak üzere bu çalışmalarımızı bugün İstanbul’da olduğu gibi Türkiye’nin dört bir yanında gayretle devam ettiriyoruz. 94 ruhu dediğimizde Milli Görüş belediyeciliği dediğimizde aklımıza ne geliyor; bir defa rüşvetin, yolsuzluğun, israfın olmadığı bir belediyecilik geliyor. Adam kayırmanın, çifte standardın, torpilin olmadığı bir belediyecilik geliyor. Beyaz masa hizmetleriyle halkla kucaklaşan, halkla iç içe olan belediyecilik geliyor. Halkla arasına mesafe koyan, halka tepeden bakan kibir abidesi belediyecilik değil, tam tersine halka kucağını açan, halka kapılarını açan bir belediyecilik anlayışı aklımıza geliyor. Efsane hizmetlerin gerçekleştirildiği belediyeciliğin yerel yönetimlerin kitabının yeniden yazıldığı bir belediyecilik anlayışı geliyor. Bu efsane hizmetler gerçekleştirilirken, belediyeler bugün olduğu gibi boğazına kadar borca batırılarak değil, tam tersine belediyelerin borçları ödenerek bir yandan bu efsane hizmetlerin gerçekleştirildiği bir belediyecilik aklımıza geliyor. Rant uğruna yeşil alanları yok eden, şehirleri betona boğan bir belediyecilik değil, yeşil alanları arttıran bir belediyecilik aklımıza geliyor. Bize emanet edilen her bir kuruşa sahip çıkan ve yetim hakkına, belediye malına göz dikmeye asla müsamaha göstermeyen bir belediyecilik aklımıza geliyor. Her zaman ifade ettiğimiz gibi belediye binasının giriş kapısının üzerine ’rüşvet alan da veren de melundur’ tabelasının asıldığı ve bu prensibin uygulandığı bir belediyecilik aklımıza geliyor. Milletimizi Yeniden Refah belediyeciliği ile Milli Görüş belediyeciliği ile tanıştıracağız diyoruz" şeklinde konuştu.

"İktidarın seçimden bugüne ekonomi alanında attığı adımları takip ediyoruz"

İktidarın seçimden bugüne kadar yaptığı icraatları yakından takip ettiklerini belirten Erbakan, "Biz mevcut iktidarın bundan sonraki dönemde özellikle ekonomi alanında sosyal politikalar alanında bugüne kadar yapılan yanlışlardan dönmesi ve Milli Görüş olarak Yeniden Refah Partisi olarak yıllardan beri ifade ettiğimiz temel adımların atılması doğrultusunda iyi niyetle milletimizin huzurunda bir mutabakat metni imzaladık. Bu sayede biz bu ittifakın içerisine girdik. Bir hayra vesile olma maksadıyla ve bununla ilgili olarak da iktidarın seçimden bugüne kadar yapmış olduğu icraatları özellikle ekonomi alanında attığı adımları yakın bir şekilde takip ediyoruz. Tabii ki bütün bunların takip edilmesi, değerlendirilmesi ve arkasından da bir adım atılması söz konusudur. Ancak şu anda takip etmeye devam ediyoruz. Yapıcı bir şekilde muhalefetimizle eleştirilerimizi ortaya koyuyoruz. Bu yanlışlardan dönülsün, Milli Görüş’ün özellikle adil ekonomik sisteminin uygulanmasına geçilsin ve milletimizin maddi sıkıntılarından kurtulmasına vesile olunsun diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Verimli olabilecek adayların belirlenmesi için bir çalışmayı sürdürüyoruz"

Aday belirleme sürecinden bahseden Fatih Erbakan, "İnce eleyip sık dokuyarak bir aday belirleme sürecini inşallah gerçekleştireceğiz. Evet hızlı, seri bir aday belirleme ama yerelin sesini dinleyerek, halkın sesini dinleyerek, o bölgedeki teşkilatlarımızın sesini dinleyerek verimli olabilecek adayların belirlenmesi için bir çalışmayı sürdürüyoruz. İnşallah hayırlı adımlar atmak, doğru isimleri, doğru adayları belirlemek nasip olur. Bu noktada dediğim gibi il ve ilçe teşkilatlarımızın istişarelerine, fikirlerine halkımızın beklentilerine, taleplerine kulak vererek bu çalışmaları sürdürüyoruz. İnşallah hayırlı sonuçlara vesile olur" ifadelerini kullandı.