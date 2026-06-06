Özellikle sıcak havalarda yetersiz sıvı tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Muzaffer Bezgal, "Özellikle sıcak havalarda yaklaşık 2 litre su tüketimi teşvik edilmelidir. Dehidratasyondan korunmada içecek seçimi de önemlidir. Vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak için en iyi seçenek sudur. Bunun yanında şekersiz çaylar ve ayran gibi içecekler de tercih edilebilir. Kafeinli ve şekerli içecekler idrar söktürücü etkileri nedeniyle sıvı kaybını artırabilir" dedi.

İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 60’ının sudan oluştuğunu dile getiren Uzm. Dr. Bezgal, bu oranın bebeklerde yüzde 70’e kadar çıkabildiğini, yaşlı bireylerde ise yaklaşık yüzde 50 seviyelerine düştüğünü vurguladı. Uzm. Dr. Bezgal, "Su; kan dolaşımının sağlanması, besinlerin taşınması, vücut ısısının düzenlenmesi ve atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması gibi sayısız önemli görev üstlenmektedir. Hücrelerden organlara kadar tüm sistemlerin uyumlu çalışması yeterli sıvı alımına bağlıdır" diye konuştu.

"Dehidratasyon hafife alınmamalı"

Vücuttaki sıvı açığının genel olarak "dehidratasyon" olarak tanımlandığını kaydeden Uzm. Dr. Bezgal, şu bilgileri paylaştı:

"Bu durum yetersiz sıvı tüketimi veya aşırı sıvı kaybı sonucunda ortaya çıkabilir. Dehidratasyon, hafif susuzluk hissinden başlayarak yaşamı tehdit eden ciddi tablolara kadar ilerleyebilir. Vücuttaki sıvı kaybı arttıkça belirtiler de ağırlaşmaktadır. Özellikle yaz aylarında sıcak hava nedeniyle sıvı kaybı daha hızlı gelişebilir. Dehidratasyon sıvı kaybı miktarına göre hafif, orta ve ağır olmak üzere üç farklı seviyede değerlendirilir. Vücut ağırlığının yüzde 6’sından fazla sıvı kaybı ağır dehidratasyon olarak kabul edilir."

"Aşırı terleme en önemli nedenlerden biri"

Yaz aylarında aşırı terleme nedeniyle sıvı kaybının arttığına değinen Uzm. Dr. Bezgal, "Yetersiz sıvı tüketimi, aşırı sıcak hava, yoğun egzersiz, güneş çarpması, kusma ve ishal gibi durumlar vücudun normalden fazla sıvı kaybetmesine neden olabilir. Bunun yanında diyabet, ateşli hastalıklar, idrar söktürücü ilaç kullanımı, alkol ve yoğun kafein tüketimi de dehidratasyon riskini artırmaktadır" dedi.

"Belirtiler dikkatle takip edilmeli"

Dehidratasyonun ilk belirtilerinin çoğu zaman hafife alınabildiğini belirten Uzm. Dr. Bezgal, "Susuzluk hissi, ağız ve dil kuruluğu, koyu renkli idrar, halsizlik, baş ağrısı ve baş dönmesi en sık görülen belirtiler arasında yer alır. İleri sıvı kaybında hızlı solunum, nabız artışı, cilt kuruluğu, konsantrasyon bozukluğu ve bilinç bulanıklığı ortaya çıkabilir. Şuur kaybı ve bayılma gibi durumlar ağır dehidratasyonun işareti olabilir ve acil müdahale gerektirebilir" ifadelerini kullandı.

"Risk grubundakiler daha dikkatli olmalı"

Dehidratasyonun her yaş grubunda görülebileceğini ancak bazı kişilerin daha yüksek risk altında olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Bezgal, hamileler, bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan bireylerin sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Özellikle yaşlı bireylerde susuzluk hissinin daha geç ortaya çıkabildiğini vurgulayan Uzm. Dr. Bezgal, "Yaşlılarda vücut sıvı oranı daha düşüktür. Ayrıca fiziksel aktivitenin azalması, hafıza problemleri ve eşlik eden hastalıklar nedeniyle sıvı kaybı riski daha da artmaktadır. Bu nedenle yaşlı bireylerin susamayı beklemeden düzenli su tüketmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

"Susamayı beklemeden su içilmeli"

Yaz aylarında günlük sıvı tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini aktaran Uzm. Dr. Bezgal, "Özellikle sıcak havalarda yaklaşık 2 litre su tüketimi teşvik edilmelidir. Dehidratasyondan korunmada içecek seçimi de önemlidir. Vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak için en iyi seçenek sudur. Bunun yanında şekersiz çaylar ve ayran gibi içecekler de tercih edilebilir. Kafeinli ve şekerli içecekler idrar söktürücü etkileri nedeniyle sıvı kaybını artırabilir. Yoğun egzersiz sonrasında elektrolit dengesinin korunması amacıyla maden suyu destekleyici olabilir" dedi.

"Tedavide sıvı desteği ön planda"

Dehidratasyon tedavisinde temel yaklaşımın kaybedilen sıvının yerine konulması olduğunu belirten Uzm. Dr. Bezgal, "Hafif vakalarda ağız yoluyla sıvı alımı yeterli olabilir. Daha ciddi durumlarda ise oral rehidratasyon sıvıları veya damar yoluyla sıvı tedavisi uygulanır" dedi.

Son olarak özellikle yaz aylarında susamayı beklemeden düzenli su içme alışkanlığı kazanmanın sağlıklı yaşam için büyük önem taşıdığını vurgulayan Uzm. Dr. Bezgal, "Düzenli ve yeterli sıvı tüketimi, yaz sıcaklarının olumsuz etkilerinden korunmanın en temel yollarından biridir" diyerek sözlerini sonlandırdı.