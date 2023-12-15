Filistin’e Destek Platformu öncülüğünde ‘Özgür Filistin Yürüyüşü’ düzenlendi.

Edirne’de Filistin’e destek olmak amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi. Yürüyüş, cuma namazı sonrası Eski Cami önünden başlayarak, Saraçlar Caddesi’nde sona erdi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, vatandaşlar ellerinde dövizler taşıyarak sloganlar attı.

Platform Temsilcisi Ahmet Çetin, sözün bittiği yerde olduklarını ifade ederek, "Soykırımcı ve Siyonistlerin Filistin’de katliam yaparken, susanların kıyameti zorladığı zamandayız. Filistin’de can pazarı kurulmuş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. İnsanlık olarak hepimiz emsali görülmemiş bir zulme ve vahşete şahit oluyoruz. İki aydır bombardıman altında tutulan Filistin’de, katledilen masum bebeklerle birlikte insanlık da ölüyor. 7 Ekim’den bu yana hastaneden mülteci kampına, bebek ve çocuklardan yaşlılara, kadınlardan yaralılara varıncaya kadar, savaş hukukunu hatta insanlık onurunu yerle bir eden vahşi bir soykırıma tanıklık ediyoruz. Bu vahşete dur demek için Müslüman olmak şart değil. Bu vahşete dur demek için insan olmak yeterlidir. Son iki ayda katledilen 18 bini geçen Filistinli şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Ölümden korkmayan gözü pek kahraman Gazeliler, dualarımız sizinle, söz veriyoruz. Asla susmayacağız, asla durmayacağız. Mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Çetin’in konuşmasının ardından Edirne İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Filistin’de yaşamını yitirenler için dua okudu.