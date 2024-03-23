Hakemler: Cansu Tiryaki, Sedef Aktan, Kerem Kurum
Stat: İnegöl ilçe
İnegöl Kafkas Spor Kulübü: Ömer Can, İhsan Uğur Göktaş, Furkan Taştemir, Kerem Dönertaş(Dk 88 Onur Kızıltaş), Yıldıray Koçal, Orkan Çınar(Dk 78 Samet Günhan) Batuhan Doğrukıran(Dk 88 Umut Karataş) , Sinan Akgöl, Muhammet Yusuf Ocak, Recep Daylak, Ekrem Kayılıbal(Dk 72 Semih Akyıldız)
52 Orduspor FK: Ersin Aydın, Emre Sarıkaya, Anıl Şahin, Nevzat Bilen, Enes Yetim, Hüseyin Furkan Uslu, Kadir Ari, Oğuzhan Öztürk, Sinan Akaydin, Nazmi Candoğan, Mustafa Yılmaz
Gol: Ekrem Kayılıbal(Kafkas)
25'nci dakikada Kafkasspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Yıldıray'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Ekrem'in kafa vuruşu ağlarla buluşturdu. 1-0
Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ