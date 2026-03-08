2011-2013 yılları arasında İnegöl Kaymakamı olarak görev yapan Aziz İnci, 74 yaşında hayatını kaybetti. İnci için 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 10:00’da Kocaeli Valiliği’nde tören düzenlenecek. Cenaze, aynı gün öğle namazının ardından Sakarya Akyazı’daki Merkez Gazi Süleymanpaşa Camii’nde kılınacak. Cenaze namazının ardından ise Aziz İnci, Akyazı Ramaslı (Topağaç Köyü) Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Yıldırım Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, dost ve yakınlarına başsağlığı dileriz.