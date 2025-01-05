Kulüp, son olarak iki önemli ismi kadrosuna dahil etti. İlk olarak, Fatsa Belediyespor'dan 1989 doğumlu sağ bek oyuncusu Emre Kara ile sözleşme imzalandı.

EMRE KARA KİMDİR?

Emre Kara, 2 Nisan 1989 tarihinde Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde dünyaya gelmiştir. Futbol kariyerine Trabzonspor altyapısında başlamış, ardından profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükselmiştir. Burada geçirdiği dönemde, Süper Lig ve Avrupa kupalarında önemli deneyimler kazanmıştır. Trabzonspor'daki başarılı performansının ardından, 2012 yılında Zonguldakspor'a transfer olmuştur. Zonguldakspor'da üç sezon boyunca forma giyen Emre Kara, bu süreçte takımının savunmasında kilit bir rol üstlenmiştir. 2015 yılında Ordu'nun köklü kulüplerinden 52 Orduspor'a transfer olan Emre Kara, burada da gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekmiştir. 2017 yılında Fatsa Belediyespor'a katılan Emre Kara, burada kaptanlık görevini üstlenmiş ve takımının liderliğini yapmıştır. Fatsa Belediyespor'da bir buçuk sezon boyunca kaptanlık yapan Emre Kara, 24 Aralık 2024 tarihinde kulüple karşılıklı anlaşarak ayrıldığını duyurmuştur.

Öte yandan, Tepecikspor'dan 1989 doğumlu sol bek oyuncusu Emre Karadağ da transfer edildi.

EMRE KARADAĞ KİMDİR?

Emre Karadağ, 5 Ekim 1989 tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya gelmiştir. Futbolculuk kariyerine, sol bek mevkisinde görev alarak başlamıştır. Kariyerinde, Türkiye'nin çeşitli kulüplerinde forma giymiş olan Emre Karadağ, 2024 yılında Büyükçekmece Tepecikspor'a transfer olmuştur. Tepecikspor'da geçirdiği dönemde, 2024/2025 sezonunda 12 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştır. Emre Karadağ, futbolculuk kariyerinde sol bek mevkisinde görev almış ve defansif özellikleriyle tanınmıştır. Kariyerinde 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig gibi farklı seviyelerde mücadele etmiş, birçok maçta forma giymiştir.