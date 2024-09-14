Genç ekipten oluşan kadrosu ile Nevşehir deplasmanında oynadığı oyunun karşılığını alamayarak şanssız bir yenilgi alan Kafkas Kartalları, bu kez konuk ekip Adıyaman FK takımını eli boş göndermek istiyor.

HEDEF İLK 3 PUANI ALMAK

İnegöl ekibinde sakatlığı biten ve antrenmanlara dahil olan forvet Batuhan’ın forma şansı bulması bekleniyor. Yaş ortalaması 23.4 olan ekip, kendi saha ve seyirci avantajını kullanarak ligdeki 3 puanını almak istiyor.

ADIYAMAN FK NASIL BİR EKİP?

20.5 yaş ortalaması ile grubun en genç takımları arasında yer alan Adıyaman FK Kulübü ise geçtiğimiz hafta sezonun ilk maçında kendi ve saha ve seyirci önünde konuk ettiği Mazıdağı Fosfat ile 1-1 berabere kaldı. Mütevazi kadrosuyla lige start veren ekip, gençlerine güveniyor.

Özellikle Almanya Hassel eyaletine bağlı Kassel şehrinde dünyaya gelen ve transfer market değeri 100 bin avro olan 25 yaşında ki sol kanat oyuncusu Hüseyin Çakmak ve yine Almanya Stadtallendorf doğumlu olan ve piyasa değeri 25 bin avro olan, konuk ekibin 24 yaşında ki merkez orta saha oyuncusu İbrahim Mirza Aral en tehlikeli silahları olarak görülüyor. Ligin ilk maçında Mazıdağı Fosfat’a takımı adına golü atan ve beraberliği sağlayan oyuncuda yine gurbetçi futbolcu İbrahim Mirza Aral olmuştu.

Adıyaman FK’nın transfer marketteki toplam kadro değeri 325 bin avro, Kafkasspor’un toplam kadro değeri ise 55 bin avro olarak hesaplandı.

MAÇ NE ZAMAN VE NEREDE?

İnegöl Kafkas Gençlikspor ve Adıyaman FK arasında oynanacak olan 2. Hafta maçı 15 Eylül Pazar günü saat 16.30’a İlçe Şehir Stadında oynanacak.