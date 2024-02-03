Ligde oynanan toplam 16 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 25 puanla 6. sırada yer alan Kafkas Kartalı, maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandı.

Oynadığı 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik alan ve hiç maç kaybetmeyerek ligde 36 puanla 2. sırada yer alan Aliağa Futbol A.Ş. ise İnegöl’e puan ya da puanlar almak için geliyor. Ligin ilk yarısında Aliağa’da oynanan maç 2-0 sona ermişti.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Pazar günü İnegöl Şehir stadında oynanacak olan mücadele saat 14.00’de başlayacak. Lig başında kadın ve çocuk taraftarlara yönelik uygulanan ücretsiz bilet uygulaması bu maçta de devam ettirilecek.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

Kafkasspor Aliağa Futbol A.Ş. maçı canlı yayınlanacak. Kulübün resmi youtube sayfası olan kafkassportv 90 dakikalık zorlu mücadeleyi canlı yayınlayacak.