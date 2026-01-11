İnegöl Kafkasspor, profesyonel lig tarihinde ilk kez grubunda liderlik koltuğuna oturdu. Bugün oynanan karşılaşmalar sonucunda deplasmanda mücadele eden İnegöl Kafkasspor, Çankaya Spor Kulübü'nü 2-1 yenmeyi başararak puanını 31'e çıkardı.

Lider Etimesgut Spor Kulübü ise Silivri deplasmanından 2-1 mağlup ayrılınca 31 puanda kaldı. Bu sonuçla averajla liderliğe İnegöl Kafkasspor yükseldi. İnegöl ekibi haftaya evinde lig sonuncusu Edirnespor'u konuk edecek. Etimesgut SK ise Bursa Nilüfer Belediye Spor'u konuk edecek.

Kaynak: NACİ SEÇKİN