Hakemler: Sinan Özcan, Erdoğan Çak, Ahmet Kotan
İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Taha Recep Cebeci(Dk 66 Efekan Karayazı) Kerem Dönertaş, Yasin Ozan(Dk 89 Ozan Can Dursun) Özcan Aydın, Hüseyin Afkan(Dk 74 Hasan Alp Altınoluk) Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Enes Yılmaz
Batman petrolspor A.Ş.: Yusuf Balcığoğlu, Ahmet Kesim, Abdurrahman Emir Alagöz, Cem Ekinci, Emirhan Aydoğan(Dk 74 Rahman Buğra Çağıran) Atabey Çiçek, İshak Çakmak(Dk 68 Okan Eken) Gökhan Karadeniz(Dk 74 Bünyamin Yürür) Mert Örnek, Devran Bozardıç, Canberk Ömer Özdemir
Sarı kartlar: Kerem Dönertaş, İbrahim Sürgülü, Yasin Ozan, Emre Keleşoğlu (İnegölspor) Emirhan Aydoğan, Devran Bozardıç (Batman)
Kırmızı kart: Kerem Dönertaş(İnegölspor)
Goller: İbrahim Sürgülü(İnegölspor) Okan Eken(Batman)
Maçtan önemli dakikalar
34'ncü dakikada İnegölspor ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Orhan'ın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan İbrahim'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
81'nci dakikada gelişen Batman atağında kaleciden dönen topla buluşan Okan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-1