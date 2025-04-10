Ligde kalma adına kalan 3 haftada 3 hayati önem taşıyan maça çıkacak olan İnegöl Kafkasspor’da futbolculara moral vermek adına organize edilen ziyarette, Dernek Başkanı Mustafa Okur ve Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu. Kafkasspor Başkanı Sedat Yavuz ile yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette, Teknik Direktör Hasan Uğur Kardal’a başarı dilekleri iletildi.



Gazelli Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Okur, “İnegöl Kafkasspor için oldukça önemli 3 haftaya girildi. Bizler Kafkasspor’un layık olduğu yerde olduğunu düşünmüyoruz. Bu nedenle bu ligde kalıcı olacağını düşünüyoruz. Kulüp Başkanımız Sedat Yavuz’a yönetim kurulu üyelerimize, teknik heyetimize ve futbolcu kardeşlerimize güceniyoruz. Etimesgut Belediye maçını kazanacaklarını düşünüyoruz. Biz dernek olarak kulübümüzün yanındayız. Umarım Ankara’dan güzel bir sonuçla döneriz” diye konuştu.