Minguzzi'nin teyzesi Aylin Akıncılar'ın sanığın mahkemede kendisine bakması sonrası sinir krizi geçirdiği anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Kadıköy’de, 24 Ocak 2025'te 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tutuklanan 2 sanığın "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına bugün başlandı.

Kartal'daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Minguzzi’nin ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Türkiye'nin takip ettiği duruşmada tansiyon yükseldi. Minguzzi’nin teyzesi Aylin Akıncılar, duruşma salonundan çıkarken sanıklardan birinin kendisi ile göz göze gelmesi sonrası sinir krizi geçirdi. Akıncılar'ın “Gözümün içine bakıyor” dediği duyulurken, acılı kadının yakınları tarafından salonun önünden uzaklaştırıldığı görüldü.

Duruşma öncesinde, davaya katılma talebi sunmak isteyen avukatlar ile güvenlik görevlileri arasında da gerginlik yaşandı.

DAVA ERTELENDİ

Öte yandan verilen ara kararda davanın 8 Mayıs'a ertelenmesi ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.