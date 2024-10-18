Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Toplantısı çerçevesinde Azerbaycan, Rusya, İran ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Bu önemli toplantıda, bölgedeki işbirliğinin artırılması, güvenlik konuları ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi gibi çeşitli meseleler ele alındı.

Toplantıda, katılımcı ülkelerin bölgesel istikrarı sağlamak için atılacak adımlar üzerinde duruldu. Özellikle, Güney Kafkasya'nın stratejik önemi ve bu bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi için işbirliğinin önemi vurgulandı. Dışişleri bakanlarının görüş alışverişinde bulunduğu bu zirve, taraflar arasındaki diplomatik ilişkilerin derinleştirilmesi için de bir fırsat sundu.

Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, işbirliğinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal alanlarda da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Katılımcı ülkelerin, karşılıklı güveni tesis etmek ve bölgesel barışı desteklemek için ortak çabalar göstermesi gerektiğini ifade etti.

Bu toplantı, bölgedeki ülkeler arasında daha güçlü bir dayanışma oluşturmak ve karşılıklı yarar sağlayacak projeleri hayata geçirmek için atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Gelecekte yapılacak toplantıların da bu işbirliğini pekiştireceği öngörülüyor.