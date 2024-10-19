Hakemler: Erdem Temel, Fatih Deveci, İsmail Çetin
İnegöl Kafkasspor: Emre Şeker, Emir Özsoy, Umut Doğdu(Dk 86 Eren Daniş) , Ömer Faruk Boz(Dk 68 Soner Şebay) Kerem Demir, Çağatay Polatdemir, Doğukan Ateş, Hasan Bekil, Enes Bakal, Yaşar Miralp Arslantürk, Yağız Haydar Doğan(Dk 76 Alperen Şirin)
Onuksports Kelkit Hürriyet Spor: Suphi Dağ, Abdurrahman İlkyaz(Dk 9 Ahmet Çelik) , Ercan Şirin, Yücel Yıldırım(Sk 82 Salim İyik) , Ahmet Bahçıvan(Dk 62 Mustafa Yorulmaz) , Burak Temir, Ali Özdemir, Talha Enes Dege(Dk 62 Alparslan Fidan), Cenk Celil Karaosmanoğlu, Atakan Ekiz, Salih Akçay(Dk 46 Emirhan Demir)
Sarı kartlar: Yaşar Miralp Arslantürk, Hasan Bekil (Kafkasspor) Ahmet Çelik(Kelkit)
Kırmızı kart:
Goller: Yağız Haydar DoğanSalih(Kafkasspor) Akçay, Salim İyik (Kelkit)
Maçtan önemli dakikalar
25'nci dakikada gelişen Kelkit atağında ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Salih'in kafa vuruşu ağlarla buluştu.0-1
40'ncı dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Yağız Haydar'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1