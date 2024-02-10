3. Lig 1. Grupta mücadele eden Kafkasspor, ligin 19. haftasında Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü ile karşılaşacak. Pazar günü Kırıkkale’de oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak. Maçla ilgili bilgiler haberimizin detayında…

Ligde oynanan toplam 17 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 26 puanla 7. sırada yer alan Kafkas Kartalı, maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandı. Ligin ilk yarısında İnegöl’de oynanan maç 1-0 sona ermişti.

Oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak ligde 19 puanla 11. sırada yer alan Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü ise alt sıralardan kurtulmak için puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacak.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Pazar günü Başpınar Stadında oynanacak olan mücadele saat 14.00’de başlayacak.

Kaynak: ÖZNUR DEDE