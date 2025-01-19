Hakemler: Erdal Yılmaz, Mahir Selenga Mısır, Onur Tomak
İnegöl Kafkasspor: Emre Şeker, Fikret Sevilgen, Serdar Eylik(Dk 62 Batuhan Doğrukıran) Umut Doğdu(Dk 77 Hasan Çıtak) Muhammed Emir Özbilen(Dk 90 Çağatay Polatdemir) Emre Karadağ(Dk 90 Onur Toroman) , Doğukan Ateş, Hasan Bekil, Emre Kara, Yusuf Kaplan, Bilal Güney
Nevşehir Belediyespor: Yakup Mert Çakır, Tolgahan Kumbasar, Tolga Tekin, İsmail Hacıhafızoğlu, Serdar Bayındırlı, Ahmet Özer, Alihan Kazmaz, Bahadır Abdülkadir Yağız(Dk 85 Refik Emre İlhan) Musa Buğrahan Kavaklı, Taha Mert Balgüneş, Engincan Duman
Sarı kartlar: Umut Doğdu, Yusuf Kaplan, Çağatay Polatdemir (Kafkas) Tolga Tekin, İsmail Hacıhafızoğlu (Nevşehir)
Goller: Muhammed Emir Özbilen(Kafkas)
Maçtan önemli dakikalar
İkinci yarı üst üste ataklar yapan Kafkasspor, önemli gol pozisyonlarını da kaçırdı.
77'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında topla buluşan Muhammed Emir'in sert vuruşu ağlarla buluştu. 1-0