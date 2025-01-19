Doç. Dr. Osman Köse, “Bu hastalık genç kadın hastalığıdır. Kadınlara onun için erken teşhisi öneriyoruz” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) düzenlenen eğitim ve konferanslar tüm hızıyla devam ediyor. Eğitim ve konferanslarda son olarak Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığında ‘Serviks Kanserinde Erken Tanı’ konulu konferans düzenlendi.

Serviks kanseri hakkında farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan SAÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Köse, kanserle ilgili detaylı bilgiler verdi.

Serviks kanseriyle ilgili önemli noktaları vurgulayan Doç. Dr. Osman Köse, bu kanserin bir genç nüfus kanseri olduğunu ifade etti ve erken teşhisin önemine değindi.

En büyük sebep HPV virüsü

Sakarya’da bu kanserle mücadele eden 40 kişinin olduğunu söyleyen Doç. Dr. Köse, “Serviks genç nüfusun kanseridir. Biz bu kanseri görmek istemiyoruz. Bu tür farkındalık etkinlikleri bizim için etken olmalıdır. Bu hastalık genç kadın hastalığıdır. Serviks kanseri taraması bu yüzden çok önemli. Sakarya’da şuanda 40 tane serviks kanseri ile mücadele eden kişi var. Bu kanserin en büyük sebebi HPV virüsüdür. Bu virüsün etkili olduğu kanserdir. Aşıyla kanserden kurtulma ihtimali var. Erkek yada kadın yüzde 70’i HPV virüsü ile karşılaşıyor. Hastalarımız 10 yıl içinde 2 kere KETEM’e müracaat etse biz bu kanseri tespit edebiliriz. Kadınlara onun için erken teşhisi öneriyoruz” dedi.

Aşının kötü sonuçları yok

Köse sözlerinin devamında, “Biz bu kanseri taramaya 21 yaşında başlıyoruz. 30 yaşından sonra HPV testi yapıyoruz. Bu kanserde aşı çok güçlü bir etken. İlk olarak aşıyı 9-15 yaş arası erkek veya kız çocuklarına yapmalıyız. HPV’yi vücudumuzdan sağlıklı beslenme ve egzersiz yaparak atabiliriz. HPV aşısına güvenin bu aşının kötü sonuçları yok” diye konuştu.