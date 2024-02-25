Edinespor'lu taraftarların koordineli saldırıları altında başlayan mücadele golle başladı. 2. Dakikada Kerem Dönertaş'ın golüyle Kaflasspor deplasmanda 1-0 öne geçti.

Golün ardından oyun hakimiyetini ele geçiren ev sahibi ekip , 40 ve 45+4'de Said Can Açıkalın'ın attığı gollerle durumu 2-1'e çıkardı.İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Maçın 2. yarısı da golle başladı. Dakikalar 47'yi gösterdiğinde bu kez sahneye Mustafa Acun çıktı.Dakika 78'de Sehan Yılmaz farkı 3'e çıkarırken, son sözü ise 87. dakikada yine Mustafa Acun söyledi. Maç ev sahibi ekibin 5-1'lik üstünlüğü ile son erdi

Maç öncesi Kafkasspor'a ait taraftar otobüslerinin taşlanmasını , yönetim kurulunun yazılı bir şekilde cevap vereceği öğrenildi.

Muhabir: İBRAHİM USLU