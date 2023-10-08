Tarihinde ilk kez çıktığı 3. Lig’de geride kalan son 4 hafta sonunda 7 puan toplayarak lig 5. sırada yer alan İnegöl Kafkasspor, grupta namağlup 4 takımdan biri olan Kepez Belediyespor deplasmanında puan ya da puanlar arayacak. Maçla ilgili tüm detaylar ve rakip Kepez’le ilgili tüm istatistiki bilgiler bu haberimizde. İşte detaylar...

4. hafta maçlarında sahasında Kırıkkalegücüspor’u 1-0 yenerek puanını 7’ye yükselten Kafkas Kartalı ilk deplasman galibiyeti için Akdeniz’de.

Son hafta Kepez Belediye ise deplasmanda karşılaştığı ve 9 kişi kalan Edirnespor’la 0-0 berabere kalarak puanını 5’e yükseltti. Ligde geçen 4 hafta sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik alan ve bir maç bay geçen ekip, ligde 8. sırada yer alıyor.

Ligde ilk maçını grubun favori takımları arasında gösterilen zorlu Aliağa FAŞ ile oynayan Antalya Kepez, bu maçtan 1-1’lik sonuçla ayrıldı. 2. hafta sahasında Kırıkkalegücü’nü 2-0’la geçerek puanını 4’e yükselten ekip, 3. haftayı ise bay geçti. 4. hafta maçında ise 9 kişilik Edirne’yi yenemeyince 5 puanda kaldı.

Her ne kadar kalan 4 hafta itibari ile 8. sırada gözükse de şampiyonluk tahminlerinde en çok şans verilen takımlar arasında gösterilen Kepez, lig tecrübesi olan usta isimlerden kurulu bir takım olarak göze çarpıyor. Kadrosunda 22 futbolcunun olduğu takımın yaş ortalaması 25,2 olarak olurken, teknik kadro bu oyuncu grubundan sadece 16’sına bugüne kadar forma şansı verdi. Defans hattında yer alan ilk 11’in değişmez isimlerinden Abdurrahman Üresin takımın en genç oyuncusu olarak göze çarparken, 35 yaşındaki Üstün Bilgi ise Kepez’in en tecrübeli ismi durumunda.

Kepez Belediye şu ana kadar oynadığı 3 maçta 1 gol ortalaması ile oynarken, bu maçlarda ise kalesinde sadece 1 gol gördü. Ligde en az gol yiyen 4 takımdan biri olan ekip, güçlü savunma hattıyla dikkat çekiyor.

8 Ekim Pazar günü (bugün) saat 15.00’de başlayacak olan maç, 1500 seyirci kapasiteli Hasan Doğan Stadyumunda oynanacak.

İbrahim Uslu