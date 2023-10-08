İnegöl'de kıl payı ölümden döndü

Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak devrildi; sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Hasan Ö.(19) yönetimindeki 16 AVD 411 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yakıt istasyonunun girişindeki ağaca çarpan araç, devrilerek yan yattı.

Kaza sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.