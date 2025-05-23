İnegöl’de Büyükşehir yasasıyla kapanan Cerrah ve Yenice Belediyelerinin tekrar kurulması gündeme geldi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 35 maddelik Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, görüşmelerin sonunda kabul edildi. Teklife göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının adı "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği" olarak değiştiriliyor.

NÜFUSU 5 BİNİ AŞAN YERLEŞİM YERLERİNDE BELEDİYE KURULABİLECEK

Yeni iskan nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilecek. Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülecek.

Geçtiğimiz Şubat ayında açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Cerrah Mahallesinde 5880, Yeniceköy Mahallesinde ise 16239 kişi yaşıyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ