Ziyarette, Bursa’nın tarihinden kültürel mirasına, ekonomik potansiyelinden sürdürülebilir enerjiye kadar birçok önemli konu ele alındı.

Başkan Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa’nın geleceğine dair ortak vizyonlarını değerlendirme fırsatı bulduklarını belirterek, karşılıklı iş birliği imkanlarının da görüşüldüğünü ifade etti. Bozbey, “Bu verimli buluşma için Sayın Başkonsolos Nadia Fanton ve değerli heyetine, ayrıca bizlere eşlik eden Fransa Bursa Fahri Konsolosu Nuri Cem Erbak’a katkıları için teşekkür ediyorum” dedi.