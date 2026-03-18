Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Kafkasspor U-15 Takım Teknik Sorumlusu Mustafa Atar, “Sezon başından bu yana büyük bir özveriyle çalışan, her antrenmanda gelişmeye açık olduğunu gösteren ve sahada karakter koyan bir oyuncu grubuyla bu başarıya ulaştık.

Son maçımızı kazanarak grubumuzu şampiyon tamamlamak, bu emeğin en güzel karşılığı oldu. Bu süreçte sadece sahada mücadele eden oyuncularımız değil; onların her zaman yanında olan, iyi günde kötü günde desteğini esirgemeyen kıymetli velilerimiz, bizlere güvenen yönetimimiz ve büyük emek veren antrenör ekibimiz bu başarının en önemli parçalarıdır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde yeni bir hedef var.

Mart ayı sonunda oynanacak Türkiye Şampiyonası play-off karşılaşmaları için bayram sonrası hazırlıklarımıza başlayacağız. Bu formanın sorumluluğunu bilen, mücadeleden vazgeçmeyen bir takım olarak orada da en iyi şekilde kulübümüzü temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.