Tarsus İdman Yurdu deplasmanın da alınan 3-1’lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Yavuz İncedal, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, taraftarlara umut verici açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli Teknik Direktör İncedal güzel bir futbolla net bir sonuç aldıklarını ifade ederek, “Tarsus İdman Yurdu takımı lige iyi bir başlangıç yapamadı. Küme düşme hattında yer alan takımlar her zaman tehlikeli olurlar. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren ekiplere karşı oynadıkları futbol bunun göstergesiydi. Şiddetle puana ihtiyacı olan takımlar kendi saha ve seyircisi önünde her zaman daha farklı oyun ortaya koyabiliyorlar. Bunun bilinci ile sahaya çıktık. Oyuncularımız üzerine düşeni yaptılar. Ve hak ettikleri bir sonuç elde ettiler” diye konuştu.

TARSUS’A GELENLERE ARMAĞAN OLSUN

Tarsus maçında çok sayıda pozisyon ürettiklerini söyleyen İncedal, “Maçın başlangıç düdüğünden, bitiş düdüğüne kadar oyunun hakimiyeti bizdeydi. 10’a yakın net gol pozisyonu ürettik. Bu bizim için oldukça güzel bir istatistik oldu. Maç boyunca ise rakip takıma net gol pozisyonu vermedik. Yenilen gol ise defanstan dönen topun tamamlanması ile oldu. Yani takım halinde tüm oyuncularımız oldukça başarılı bir oyun çıkardılar. Bu galibiyet bizim için oldukça önemliydi. İlk yarının son maçında sahamızda misafir edeceğimiz Mardin 1969 maçı öncesi aldığımız 3 puanla ligde 3. sıraya yükseldik. Bu galibiyeti Tarsus’a kadar takımını yalnız bırakmayan cefakar taraftarlarımıza ve bizlere maddi manevi desteklerini esirgemeyen Başkanımız Celal Ter ve Yönetim Kurulu Üyelerimize hediye ediyoruz” şeklinde konuştu.

BAŞARININ ÖDÜLLENDİRİLMESİNİ BEKLİYORUM

1 günlük aranın ardından Mardin 1969 maçının hazırlıklarına başlayacaklarını söyleyen İncedal, “Bu hafta tüm taraftarlarımızın stadı hınca hınç doldurmalarını bekliyoruz. Alınan sonuçlar itibariyle Bursa’yı ve İnegöl’ü profesyonel liglerde en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. İlk yarının son maçı bizim için oldukça zor geçecek. Hedefimiz ilk yarıyı 3. sırada tamamlamak. Zirve yarışı için önemli olan bu maça gerek taraftarlarımızı, gerekse de İnegöllü tüm sporseverleri davet ediyorum” şeklinde konuştu.