F1 2017, 2018 veya 2019 oynayanlar için çoğu tanıdık geliyor. Yıllık taksitli herhangi bir video oyunu franchise’ı gibi, çekirdek aynı kalır; “Bozulmadıysa, düzeltmeyin” dedikleri gibi. Bu yüzden, F1 2020’yi ilk kez başlattığınızda, kendi sürücünüzü oluşturmanız, onların yüzünü, adını ve numarasını vb. Seçmeniz istenir. Ancak daha sonra, bu arada harika bir şekilde sunulan oyunun ana menüsüne gelirsiniz, ve hemen görürsünüz: yeni ‘Ekibim’ modu.

Ekibim, Codemasters’ın F1 video oyunu serisinin bu yılki yinelemesinin en büyük yeni üyesi ve harika. Bir ana sponsor seçtikten sonra, bir güç ünitesi tedarik etmek, ikinci bir sürücü kiralamak ve ardından ekibinizin logosu, renkleri vb. Gibi nitty cesur ayrıntılarını tamamlamak için sağladıkları toplam parayı kullanırsınız. Oradan, Ekibim önceki F1 oyunlarında bulunan Sürücü Kariyerine çok benziyor, ancak başarıyı biraz daha tatlı hale getiren ekstra bir derinlik katmanı var.

Kendi takımınızı oluşturun ve uygun gördüğünüz departmanlara yatırım yaparak, onun mali durumunu yönetmeniz gerekecek. Ayrıca, yarış hafta sonları arasında etkinlikleri planlamaktan, daha fazla para kazandırmak için ikincil sponsorları yönetmek ve gelecekte kiralamak isteyebileceğiniz sürücülere göz kulak olmaktan da sorumlu olacaksınız. Yanlış seçimler yaptığınızda ekibinizin bazı departmanlarında her zaman en düşük seviyede moral bulabilirsiniz. Daha da kötüsü, ekibinizi nakit sıkıntısı içinde ve sıralamaların en altında bulabilirsiniz. Bununla birlikte, doğru yapın ve en iyi Ar-Ge’ye ve yanınızda yarışan en sevdiğiniz F1 sürücüsüne sahip olabilirsiniz, arabanızı ve takımınızı ön plana çıkarabilirsiniz.

Perde arkasında olanlarla ilgilenmeyenler, Ekibimin eski Sürücü Kariyerinin pahasına da olmayacağını duymaktan mutlu olacaklar; Tam veya kısaltılmış bir F2 sezonunda yer alarak veya doğrudan F1’e girerek, isterseniz yine de bu moda geçebilirsiniz. Arabanızın Ar-Ge’sini yol boyunca yönlendirirken sadece basit bir yarış eylemine devam etmek istiyorsanız, yapılacak en iyi şey budur. Ve hangi modu seçerseniz seçin, onları hem daha eğlenceli hem de herkes tarafından erişilebilir kılan daha fazla yeni özellik vardır.

Örneğin, yeni bir Sürücü veya Ekibim kariyerine başladıktan sonra, artık bir sezonun uzunluğunu seçebileceğinizi göreceksiniz – 22, 16 veya 10 yarış. F1 2020 için iki yeni olan devrelerin de kesim yapacağını seçebilirsiniz; Circuit Zandvoort ve Hanoi Street Circuit. Ve son olarak, standart ve profesyonel yarış stillerinin yanı sıra, karışıma yeni bir rahat ayar eklendi ve yeni yarışçıların daha kolay direksiyon ve ERS gibi işlevlerin otomatik olarak işlenmesiyle ayaklarını bulmalarına yardımcı oldu.

Kendinizi uzun bir kariyere atmak istemeseniz bile, F1 2020’de size çok şey var. Grand Prix modu, yarışmak için kendi etkinlik dizinizi seçmenize izin verirken, Şampiyona modu F1, F2 veya klasik arabalarla tamamlanacak altı şampiyona sunar. Ve pistteki diğer sürücüler için endişelenmeden kendilerini zorlamaktan hoşlananlar için, tabii ki Zamana Karşı Deneme modu var. Maalesef meydan okumaya benzer Davet etkinliklerinin, önce Sürücü Kariyeri veya Ekibim modlarında tamamlanarak açılması gerekiyor.

Pek çokları için, insan rekabeti F1 2020’nin en önemli özelliği olacak. F1 2020’deki yenilikler, oyuncuların arkadaşlarıyla veya aile üyeleriyle hızlı ve kolay bir şekilde üstesinden gelmelerine olanak tanıyan iki oyunculu bölünmüş ekran. Tabii ki, çevrimiçi çok oyunculu da var. Her zamanki sıralı ve sıralanmamış yarış seçeneklerinin yanı sıra, oyuncuların uzun vadeli bir rekabet bulmasına olanak tanıyan ligler de mevcuttur. Haftalık etkinlikler de vardır, oyuncuları son bir ateşli yarışta yarışmak için daha sonraki bir tarihte geri dönmeden önce pratik yapmak ve sıralama yapmak için zaman harcamaya teşvik eder. Ciddi derecede yetenekli olanlar için, yaklaşan etkinlikler ve benzeri etkinlikler için özel bir e-spor menüsü var.

Her şey düşünüldüğünde, daha önce hiç bu kadar derinlik, özelleştirme ve seçenek sağlayan bir F1 oyunu olmamıştı. İster sporun sıkı bir hayranı olun, ister Lewis Hamilton’larını Sebastian Vettel’den tanımayan bir yarış oyunları aşığı olun, F1 2020’nin tadını çıkarmanın bir yolunu bulacaksınız. Ve bundan zevk alacaksınız çünkü bir kenara tüm yeni modlar, özellikler ve içerikten, F1 oyun serisinin çekirdeği açıklanamaz bir şekilde bir kez daha geliştirildi.

F1 2020’deki yol tutuşu her zamankinden daha iyi ve alıştıktan sonra arabanızı sınırlarını zorlamanız için size güven veriyor. Ve elbette, mevcut sayısız asist ile yarış deneyimini istediğiniz kadar stressiz veya zorlu hale getirebilirsiniz. Ve sonra görseller var; İnceleme için Xbox One X’te oynarken, sadece görkemli ve gerçek şeyden ayırt edilemez olmaya daha da yaklaşıyorlar. Oyun sırasında performans da çok sağlam. Sadece tekrarlar sırasında kare hızının biraz titrekleştiğini fark edersiniz, ancak bu pek bir sorun değil, değil mi?

F1 2020, hiç şüphem yok ki şimdiye kadar yapılmış en iyi F1 oyunu. Codemasters’ın F1 serisinin kalbindeki güçlü ince motor, son birkaç yılda hassas bir şekilde ayarlandı ve şimdi en yüksek performansta. Daha da iyisi, onu çevreleyen şey – gövde – bu sürüm için önemli ölçüde yükseltildi, bu da onu her zamankinden daha dolgun, daha zengin ve daha cazip hale getirdi. F1 2020 yarış mükemmelliği. Soru şu ki, buradan nereye gidiyor?