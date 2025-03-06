

İnegöl Kafkasspor A ve B masa tenisi erkek takımları büyükler takım ve Ferdi İl Birinciliği müsabakalarında ilk 2 sırayı paylaşarak finale kaldı. Takımlar müsabakasında Kafkasspor A takımı 1’lik, Kafkasspor B takımı ise 2’lik kürsüsüne çıkarak İnegöl’ün gururu oldular.



Kestel Gençlik ve Spor Müdürlüğü salonunda oynanan müsabakalar oldukça keyifli geçti. Kıyasıya mücadele eden takımlar arasında tüm takımları geride bırakan 2 Kafkas ekibi maçlar sonunda finale kalan ekip olmayı başardılar.



İLK 4’DE 4 KAFKASLI VAR

Ferdi müsabakalarda ise İnegöl Kafkasspor forması giyen Yağız Akbulut Bursa 1.si, yine Kafkasspor forması giyen sporculardan Taha Metin Bursa 2. si ve Gökhan Açıl Bursa 4. sü oldu.



KAFKASIN KIZLARI GRUPTAN ÇIKTI

Bu arada Kırklareli’nde devam eden Okul Sporları Yıldızlar Marmara Bölgesi grup maçlarında İnegöl Kafkas kız takımı bütün maçlarını kazanarak gruptan çıkmayı başardı. Turnuva eleme maçlarıyla devam devam edecek.