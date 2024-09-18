Kağıthane Belediyesi, ilçenin spor altyapısını güçlendirmek ve bölgedeki spor aktivitelerini artırmak amacıyla yenilenen Sadabad Spor Sahası’nın açılışını gerçekleştirdi.

Kağıthane Belediyesi, ilçenin spor altyapısını güçlendirmek ve bölgedeki spor aktivitelerini artırmak amacıyla yenilenen Sadabad Spor Sahası’nın açılışını gerçekleştirdi. Yenileme çalışmaları kapsamında, halı sahanın drenaj sistemi tamamen yenilendi ve halı ile çelik karkasları baştan aşağı değiştirilerek sahanın kullanım ömrü uzatıldı. Tesisin çevre düzenlemesi de titizlikle gerçekleştirilirken, saha etrafındaki direkler yenilendi ve çevre düzenlemesi tamamlandı.

Sadabad Spor Sahası’nda yapılan yenileme çalışmalarının bir diğer önemli aşamasında ise 283 adet tribün koltuğu monte edildi. Ayrıca, sahada iki yedek oyuncu kabini ve bir sağlıkçı kabini de inşa edilerek, profesyonel ve amatör maçların daha düzenli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli altyapı sağlandı. Sadabad Spor Sahası, Aslantepe Spor Kulübü, Günyamaç Spor Kulübü, Talatpaşa Spor Kulübü ve Fatih Sultan Mehmet Spor Kulübü gibi önemli takımlar tarafından kullanılacak.

“Sporun birleştirici gücüne inanarak, bu tür yatırımları artırmayı sürdüreceğiz”

Açılış programında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Kağıthane Belediyesi olarak, sporun ve sağlıklı yaşamın önemini her zaman vurguluyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Sadabad Spor Saha’mız Kağıthane’nin spor altyapısını güçlendirecek ve sporcularımıza en iyi imkanları sunacaktır. Sporun birleştirici gücüne inanarak, bu tür yatırımları artırmayı sürdüreceğiz. Umarım bu modern tesis, sporun yaygınlaşmasına ve genç yeteneklerin gelişimine katkıda bulunur” dedi.