Kağıthane Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikle vatandaşlara 35 bin kase aşure ikram etti.

Kağıthane Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yıl da devam ettirdi. Kağıthane Meydanı’nda gerçekleşen programda alanı dolduran binlerce vatandaşa 35 bin adet aşure dağıtımı yapıldı. Etkinlik, İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in aşure kazanını karıştırmasıyla başladı. Duaların edilmesinin ardından Kağıthane Meydanı’nı dolduran binlerce kişiye aşure ikramı yapıldı.

Aşure dağıtımında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Muharrem ayının içerisindeyiz. Bu güzel etkinlikte de birlikteyiz. Paylaşma ayı Muharrem ayındayız. Aşure ikramında bulunmuş olacağız. İnancımıza göre Hz. Adem’in tövbesinin kabul edildiği, Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturduğu, Hz. İbrahim’in ateşte yanmaması, Hz. Hüseyin’in şehadetinin yıl dönümündeyiz. Rabbim şehadetini kabul etsin" dedi.

Programa katılan vatandaşlardan Muhammed Utar, "Aşure yedik çok güzel. Güzel bir programdı. Mevlüt Öztekin başkana çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.