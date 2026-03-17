Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın etmeye başladı. Perşembe günü öğleden sonra başlayacak olan ve pazartesi günü bitecek olan 3.5 günlük resmi tatile erkenden çıkanlar oldu. Otogarda yoğunluk yaşanırken, birçok otobüs firmasında biletler tükendi. Yolcu hareketliliği peronlara yansıdı. Tatil boyunca ek seferler düzenlenirken, en çok talep gören şehirler arasında Mardin, Şanlıurfa, Adana ve Mersin yer aldı.

Bayram için yola koyulan Necati Levent, 'Erzurum'a bayrama gidiyorum. Dönüşte peynir gibi yiyecek şeyler getirmeye çalışacağım. Yer bulamadığım ve pahalı olduğu için tek başına gidiyorum. Hatta bileti 20 gün önce yer ayırttım. Yoğunluk olması sebebiyle bilet bulmakta zorluk çektik' dedi.

Güney Amerika'ya gideceğini söyleyen Mesut Nöbetçigil, 'Kolombiya'dan başlayıp en uca kadar 9 ülke gezeceğim. Bugüne kadar 123 ülke gezdim, buna 9 ülke daha ekleyeceğim. Şu an İstanbul Havaalanı'na gidiyorum. İzmit'ten yola çıkıyorum. Önce Panama Kanalı'nın olduğu bölgeye gideceğim. Ardından Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay derken aşağıya doğru ineceğim. Yaklaşık bir ay sürecek. Bölgenin güvenliği nedeniyle grupla gidiyoruz. 11 kişiyiz, İstanbul'da buluşacağız. Daha önce Kuzey Amerika'yı ve Uzak Asya'yı gezdim. Çin dahil birçok ülke gördüm. Aynı zamanda mühendisim, yazarım ve seyyahım. Yaklaşık 15-20 yıldır geziyorum. Dönüşte de yeni bir plan var. Batum'dan başlayıp Karadeniz kıyıları boyunca ilerleyen daha ekonomik bir rota düşünüyoruz' diye konuştu.

Kocaeli Otogar Yazıhane ve Otobüs İşletmecileri Derneği Başkanı Zafer Alayoğlu ise bayram yoğunluğunun başladığına dikkat çekerek, 'Ramazan ayının başından itibaren yolcu sayılarında bir düşüş yaşandı. Bu yıl, önceki yıllara göre araç sayısı ve yolcu potansiyeli daha düşük başladı. Araç giriş-çıkışları günlük 600-650 bandındaydı. Ancak bayramın yaklaşmasıyla birlikte bu sayı artış gösterdi. Şu an 900'e yaklaşmış durumda. Normal kapasitemiz bin 200 ve üzeri. Bu da bayramla birlikte hem seferlerin hem de yolcu talebinin daha da artacağını gösteriyor. En yoğun talep Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne. Mardin, Şanlıurfa, Adana ve Mersin seferlerinde biletler büyük ölçüde tükenmiş durumda. Karadeniz Bölgesi'nde ise şu an için daha düşük bir yoğunluk var. Ege Bölgesi'nde talebin bayrama yakın günlerde artmasını bekliyoruz. Kısa mesafeli hatlarda, İstanbul ve Bursa gibi yakın illerde ise yoğunluğun bayramın ilk günlerinde başlaması öngörülüyor. Mesafe kısa olduğu için vatandaşlar bu yolculukları son günlere bırakabiliyor' şeklinde konuştu.

Vatandaşların otogarlardaki acentelerden bilet almasını tavsiye eden Alayoğlu, 'Çünkü internet üzerinden alınan biletler, buradaki yerel şubelere katkı sağlamıyor. Otogarlardaki acentelerin ayakta kalabilmesi ve hizmetin sürdürülebilir olması için vatandaşların İzmit başta olmak üzere yerel yazıhaneleri tercih etmesini temenni ediyoruz. Genel olarak batıdan doğuya doğru bir hareketlilik var. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğunluk yaşanmasının en büyük nedeni, burada çalışan vatandaşların memleketlerine dönmesi.

Bu yıl dikkat çeken bir diğer unsur ise okulların ara tatilinin bayramla çakışmaması. Bu nedenle önceki yıllara kıyasla aşırı bir yoğunluk yaşanmıyor. Hareketlilik geçen hafta cumartesi günü başladı ve bayrama yaklaştıkça kademeli olarak artıyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir yığılma ya da araç geçişlerinde ciddi bir sıkıntı yaşanmadı' ifadeleri kullandı.

Bilet fiyatları konusunda bilgilendirme yapan Alayoğlu, 'Fiyatlar hatlara göre değişmekle birlikte yaklaşık 500-600 liradan başlayıp 2 bin 2 bin 400 liraya kadar çıkabiliyor. Özel araçla seyahat edenlerin sayısı da önceki yıllara göre artmış durumda. Buna rağmen otobüs seferlerindeki doluluk oranları da oldukça iyi seviyede. Vatandaşlarımıza kazasız, belasız ve huzurlu bir bayram diliyoruz. Trafik kurallarına uyulması en büyük temennimiz' dedi.

Kocaeli Üniversitesi'nde okuyan Belgin Elvan Çetiner, 'Bayram için ailemin yanına Balıkesir'e gidiyorum. Bileti almakta zorluk çektim. Dönüş biletimi de alamadım. Muhtemelen dönüş içinde yer kalmadı' diye konuştu.

Rize'ye yolcu götüren şoför Yusuf Kurtuluş, 'Otobüs doldu, ancak yolda boşalıyor. Rize yolcusu az. Sefer sayıları arttı' dedi.