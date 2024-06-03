Kağıthane’de bir inşaat alanında yığın halde duran atıl kumaş parçalarından yangın çıktı. Alev alev yanan kumaşlar kameralara yansırken, dumanların gökyüzünü kapladığı yangına itfaiye müdahale edip söndürdü. Yangın esnasında yoğun dumandan dolayı bir kişi etkilendi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde bulunan inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışmalarından çıkan ve yığın halde tutulan kumaş parçası henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyüyerek alev alması üzerine inşaattakiler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, dumanların gökyüzünü kapladığı yangını müdahale ederek söndürdü. Yoğun dumandan etkilenen bir kişiye ise ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yangın anları ise kameralara anbean yansıdı.