Kağıthane Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılmaları ve kişisel gelişimlerini desteklemeleri amacıyla Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi'nde sunduğu eğitim programlarını sürdürüyor. Merkez Mahallesi'nde hizmet veren merkezde, 18 yaş ve üzeri engelli bireylere ücretsiz eğitim imkanı sağlanıyor.

Hafta içi her gün 08.30 ile 17.00 saatleri arasında açık olan merkezde; resim, müzik, drama, el sanatları ve ebru gibi farklı alanlarda eğitimler düzenleniyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen programlarla katılımcıların sanatsal yeteneklerini geliştirmeleri ve yeni beceriler kazanmaları hedefleniyor. Merkez bünyesinde bulunan müzik salonu, resim atölyesi, el sanatları bölümü ve mutfak atölyesinde çeşitli etkinliklere katılan bireyler hem üretken vakit geçiriyor hem de sosyalleşme fırsatı yakalıyor. Kağıthane Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu hizmetle, engelli bireylerin toplumsal yaşama daha güçlü katılım sağlamaları, özgüven kazanmaları ve yaşam kalitelerinin artırılması amaçlanıyor.