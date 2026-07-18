İstanbul Kağıthane'de 4 katlı bir binanın yıkımı sırasında iddiaya göre yeterli güvenlik önlemi alınmaması tepkiye neden oldu. Kontrolsüz yıkım sırasında savrulan moloz parçaları çevredeki binalara isabet etti.

İstanbul Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın yıkımı sırasında yaşananlar mahalle sakinlerini tedirgin etti. İddiaya göre, yıkım çalışmaları sırasında yeterli güvenlik önlemleri alınmadı. Kontrolsüz şekilde gerçekleştirildiği öne sürülen yıkım nedeniyle çevreye savrulan moloz parçaları, yakındaki binalara isabet ederek maddi hasara yol açtı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evleri zarar gören mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.

Yıkım esnasında binası zarar gören Erkan Mengin, 'Sabah kontrolsüz bir şekilde kapının önünde molozlarla uyandık. Binanın camlarına doğalgaz kutularına, elektrik kutularına zarar vererek kontrolsüz şekilde yıkıma başlamışlar. Önlem alınmadı. Apartmandan çıktık mağara gibi kimse çıkamadı zaten mahsur kaldı polise başvurdu. Polis geldi incelemelerde bulundu. Şu anda da belediye zabıtaları yeni gitti. Önlem almaya çalışıyorlar. Başımıza molozlar, kayalar demir parçalar düştü. Duvarlardan aşağı molozlar vura vura indi deprem korkusu da yaşadık. Ne olduğunu da anlamadık. Çıkamadık da dışarı. Dışarı atsak kendimizi molozların altında kalacağız. Sabahtan beri bu şekilde hiçbir önlem alınmaksızın, Bu şekilde devam ediyor. Sadece işçiler biz bilmiyoruz diyor, geçiştiriyor' ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Bilal Çalık, 'Hiçbir güvenlik önlemi yok şu anda. Hatta evlerin içinde de çok da rahat oturamıyoruz şu anda. Herhangi bir güvenlik önlemi almadan yıkım şu anda devam ediyor zaten. Çalışma devam ediyor gördüğünüz gibi. Hiçbir önlem yok, çevirme yok. Bu şekilde devam ediyor şu anda. Benim alt katımın duvarından içeriye kepçe girdi. İnsanlar şu an mağdur yani. 'Yaparız, ederiz' diyorlar. Günü geçiştiriyorlar yani. Halen bu şekilde de devam ediyor şu anda inşaat gördüğünüz gibi. İhbarımızı da ettik. Ekiplerle de görüştük. Gerekli çalışmalar yapıldığını söylendi. Bekliyoruz şu anda' şeklinde konuştu.

Vatandaşlar, yıkım öncesinde gerekli tedbirlerin alınmadığını öne sürerek yetkililerden inceleme yapılmasını istedi.