Ukrayna, Rusya’nın lojistik ve enerji altyapısını felç etmeye yönelik bugüne kadarki en büyük koordineli insansız hava aracı (İHA) operasyonlarından birine imza attı.

"Rusya'nın Amazon'u" olarak bilinen e-ticaret devi Wildberries'in lojistik merkezleri, petrol depoları ve işgal altındaki Kırım'daki askeri üsler eş zamanlı olarak vuruldu. Saldırılarda sivil kayıplar yaşanırken, Moskova semaları zehirli siyah dumanla kaplandı.

RUSYA ALEV ALEV

Cumartesi sabahı erken saatlerde düzenlenenİHA operasyonunda ilk hedef, Moskova’ya 50 kilometre uzaklıktaki Elektrostal’da bulunan Wildberries lojistik üssü oldu. Şirketin sipariş hacmi bakımından en büyük ikinci tesisi olan bu devasa komplekste çıkan yangın, 30 milden fazla uzaklıktan görüldü ve Moskova genelinde duman bulutlarına yol açtı.

Eş zamanlı olarak Tambov bölgesindeki Kotovsk Sanayi Parkı’nda bulunan ve 2025 yılında faaliyete geçen ikinci bir Wildberries lojistik kompleksi daha vuruldu. Tambov Valisi Yevgeny Pervyshov'un "sivillere yönelik önceden planlanmış bir terör saldırısı" olarak nitelendirdiği bu patlamada, gece vardiyasında çalışan 7 işçi hayatını kaybetti, en az 25 kişi ise yaralandı.

Moskova bölgesindeki bir diğer kritik darbe ise tüccarlar ve akaryakıt şirketleri için ana dağıtım merkezi olan Noginsk petrol deposuna indirildi. 11.500 metreküp kapasiteli ve 24 depolu bu tesisteki patlamalar nedeniyle, yakınlardaki bir doğum hastanesi acilen tahliye edildi.

İŞGAL ALTINDAKİ KIRIM’DA 20’DEN FAZLA PATLAMA: HAVA ÜSLERİ VE RAFİNERİLER HEDEFTE

Operasyon sadece Moskova ile sınırlı kalmadı. Eş zamanlı olarak işgal altındaki Kırım’da da büyük bir hareketlilik yaşandı. Yerel kaynaklara göre, Gvardeyskoye askeri havaalanı yakınlarında 20’den fazla patlama sesinin yanı sıra Sivastopol, Feodosia ve Kerç’te de patlamalar bildirildi. Balaklava Termik Santrali’nin de hedef alındığı operasyonda Rus mobil uçaksavar grupları İHA'ları düşürmek için yoğun çaba sarf etti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunu ve ekonomisini besleyen yakıt hatlarını hedef alan saldırıları doğruladı. Hafta başında da Gazpromneftekhim Salavat kompleksi ile Krasnodar’daki Afipsky Rafinerisi vurulmuştu. Öte yandan denizdeki baskısını da artıran Ukrayna, gece boyunca çoğu Karadeniz’de olmak üzere Rus gölge filosuna ait 13 petrol tankeri ve ikmal gemisini etkisiz hale getirdi.

KADİROV’DAN BATI’YA GÖZDAĞI: "TNT KOKUSUNU ALMALILAR"

Saldırıların ardından Vladimir Putin’in yakın müttefiki ve Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov’danaçıklama geldi. NATO ülkelerine doğrudan intikam saldırıları düzenlenmesi çağrısında bulunan Kadirov, Putin'e seslenerek şöyle konuştu:

"Siz sadece görevi belirleyin, gerisini biz hallederiz. NATO kısaltmasının arkasına saklanarak Ukrayna'ya açıkça silah ve istihbarat sağlayan ülkelerden başlamak faydalı olacaktır. Batı, TNT kokusunu almalı, Kalaşnikof'un gürültüsünü duymalıdır. Bu şeytani pisliklerin anladığı tek dil güç dilidir. Askeri makinemizi tam anlamıyla serbest bıraktığımızda, tüm Batılı liderler sıraya girip özür dileyecek."

CEPHEDE AĞIR KAYIP: PUTİN HAPİSTEKİ MAFYA ÜYELERİNİ ASKERE ALIYOR

Ukrayna’nın cephe hattındaki İHA operasyonları nedeniyle Rus ordusunun haftada yaklaşık 7.000 askerini (ölüm veya ağır yaralanma sonucu) kaybettiği belirtiliyor. Bu çaresizlik karşısında askere alma krizini çözmek isteyen Kremlin, radikal bir yasal düzenlemeye gidiyor.

Yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, Rusya tarihinde ilk kez organize suç örgütü ve mafya üyelerinin cezaevinden doğrudan savaşa gönderilmesinin önü açılıyor. Silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, nükleer malzeme hırsızlığı ve yasadışı göçü organize etmek gibi ağır suçlardan hüküm giymiş veya şüpheli olanlar, Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayarak cepheye gidebilecek. Kulislerde, Rusya'da Eylül ayında yapılacak parlamento seçimlerinin hemen ardından genel seferberlik ilan edileceğine dair iddialar da paylaşıldı.