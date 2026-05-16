Kağıthane Belediyesi tarafından Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında Hasbahçe'de düzenlenen Uçurtma Şenliği renkli görüntüler oluşturdu. 15 bin uçurtmanın dağıtıldığı etkinlikte dereceye girenlere ise ödül dağıtıldı.

Kağıthane Belediyesi'nin Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında düzenlediği Uçurtma Şenliği, Hasbahçe'de etkinlik alanında gerçekleştirildi. Binlerce ailenin katıldığı etkinlikte, belediye tarafından çocuklara 15 bin adet uçurtmanın yanı sıra dereceye girenlere ödül dağıtıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Hasbahçe'yi dolduran aileler, çocuklarıyla birlikte doyasıya eğlendi. Gökyüzü, rengarenk uçurtmalarla adeta bir resme dönüştü. Etkinlik alanında kurulan çocuk oyun alanları, akrobasi gösterileri ve animasyon ekipleri, çocuklar ve misafirlere unutulmaz anlar yaşattı.

'Bayram havasında geçen bu uçurtma şenliğinde hep birlikteyiz'

Programda konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 'Uçurtma yarışması düzenledik. Ailelerimiz ve çocuklarımızla birlikte çok güzel bir havayı değerlendirmiş oluyoruz. Adeta bayram havasında geçen bu uçurtma şenliğinde hep birlikteyiz. Çocuklarımız burada güzel hatıralar biriktiriyor. Hasbahçe Mesire Alanı'nda binlerce çocuğumuz ve ailemizle bir araya gelerek güzel anlar yaşamış oluyoruz. Havalar güzelleşti, bahar geldi, yaz geldi. Ailelerimizle birlikte çocuklarımızla buluşuyoruz. Sadabad etkinlikleri ise bununla sınırlı değil. Yarın yağlı güreş etkinliklerinde yeniden bir araya geleceğiz. Ayrıca 5-6-7 Haziran tarihlerinde Dünya Çevre Günü dolayısıyla çocuklarımızla tekrar buluşacağız. Bugün itibarıyla kültür gezilerimize de başladık. 15 bin Kağıthaneli hemşehrimiz tarihi yerleri ziyaret etmiş olacak.'

Mehmet Kaya isimli bir vatandaş, 'Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Bey'e çok teşekkür ediyoruz, hafta sonu burada güzel bir etkinlik olduğu için gerek veliler gerek çocuklara güzel bir eğlence sağlanıyor, katılım çok fazla her şey için teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

Kendi uçurtmasını alarak etkinlik alanına geldiğini belirten bir vatandaş ise 'Çocuklarla beraber geldik, çocuklar istediği için kendi uçurtmamızı yaptık, çocuklarımızla eğlence yapacağız. Başkanımıza da böyle etkinlikler sağladığı için teşekkür ediyoruz' dedi.

Yusuf Süleymanov isimli çocuk ise 'Bu etkinlik için Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Şenliğimiz çok güzel geçiyor' dedi.

Ödüllü yarışma heyecanı

Şenliğin en heyecanlı anları ise düzenlenen yarışmalar oldu. Jüri tarafından yapılan değerlendirmede, en güzel uçurtma, en büyük uçurtma, en yükseğe uçan uçurtma kategorilerinde dereceye giren çocuklara sürpriz hediyeler takdim edildi. Kağıthane Belediyesi, Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında benzer etkinliklerle ilçe halkını bir araya getirmeye devam edeceklerini duyurdu.