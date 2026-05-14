BTÜ UHSST öğrencileri tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Havacılık ve Savunma Günleri'nin 8'ncisi, yoğun katılımla başladı. Türk uzay, havacılık ve savunma sanayiinin yıldız kurumlarına ev sahipliği yapan etkinlikte en dikkat çeken, F16 simülasyonu oldu. Kontrol panellerinden elektrik sistemlerini devreye alma, motor devirlerini kontrol etme, güç verme ve gaz kolunu ilerletme gibi adımların yüzde 70'ine kadar gerçekçi olduğu simülasyonu deneyenler ise farklı anlar yaşadı. Birçok simülasyon denediklerini, araba kullandıklarını ancak bunun çok farklı bir heyecan olduğunu dile getiren öğrenciler, 'Uçak uçuracağımı hiç düşünememiştim. Bursa Teknik Üniversitesi'nin Uzay Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu'nun bize, özellikle lise öğrencilerine bu şansı verdiği için çok mutluyum. Biz buraya liseden kendi uzay havacılık topluluğumuz olarak geldik. Daha önce etkinliklerle tanıştığımız için bizi buraya çağırdılar ve açıkçası böyle bir deneyime sahip olmak benim için çok umut verici. Çünkü ülkemizde özellikle böyle etkinliklerin çok fazla olduğunu görmedim. Otomobil gibi düz bir yol üzerinde gitmediği için, havada süzüldüğü için teknik olarak onun iç sistemleri, mekanik sistemleri çok daha farklı ve ne olacağını asla algılayamadım. Çünkü daha önce girdiğim bir iki simülasyon hiç böyle değildi. Daha önce hiçbir F16'nın simülasyonuna girmedim ve bilmiyorum, garip bir deneyimdi. Her şey birkaç saniye sonra geliyor. Ben onu tam olarak anlamıyorum. Bence çok zor. Ben burada simülasyonu bile daha yönetemedim. Onlar gerçek hele yolcu taşıyanlar, kaç kişiyi taşıyorlar' dedi.

F16 tutkusu simülatöre dönüştü

Havacılık ve Savunma Günleri'ne özel olarak katıldığını belirten simülasyonun sahibi Bora Erpulat, 'Özel bir şirkette mühendis olarak çalışıyorum. Aşağı yukarı 1992'den beri havacılıkla ilgileniyorum. Belirli dönemlerde ara vermek zorunda kaldım. 2020'de F16'nın ilk temellerini öğrendim. Sonra birkaç kişiyle bunu ilerlettik. Herkes bilgisini topladı. Bu günlere kadar geldik. Sonra bu bende bir tutku oluşturdu. Bu tutkuyu da simülatöre dökmeye karar verdim. Bütçem ve zaman müsait olduğu takdirde cihazlarımızı biriktirdik. Bazıları el yapımı. Bunları yaptık ve sonuçta İstanbul'dan özel bir karkas sipariş ettik. Bu karkasa elektronik aletleri mümkün olduğu kadar ergonomik derecede donattık ve aşağı yukarı F16'nın yüzde 70'i burada. Bütün tuşlar çalışıyor ve gerçekten bunu kullanabiliyorsanız gerçek uçağı kullanma konusunda da ciddi bir yol kat edeceğinizi düşünüyoruz' diye konuştu.

'Havacılığı gençlere sevdirmek istiyoruz'

Bora Erpulat konuşmasını şöyle sürdürdü;

'Ben hâlâ öğrenmeye çalışıyorum. Benim takımdaki bu işle ilgilenen herkes birbirine bilgiyi vererek kendilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Operasyonlar yapıyoruz, internet bağlantısı var, görev kuruyoruz ve beraber internet üzerinden uçuyoruz. Biz bu gibi havacılık günlerine katılarak öğrencilerin havacılığı sevmesini istiyoruz. Bu simülasyon, Amerika'da eğitim gören pilotların kullandığı bir programdır. Bu, dünyanın en iyi pilotları tarafından geliştirildi ve şu an dünyadaki en fazla gerçekçiliği simüle eden programdır. İnsanların içinde çok büyük bir uçma hevesi var. Ama bunu 'gel yap ve bu işle uğraş' dediğin zaman çünkü çok ağır eğitimleri var. Çok zaman ayırması lazım, ciddi bir maddi kaynak ayırması lazım. Sonuçta insanlar kaçıyor. Ama böyle bir şey olduğu zaman hayallerini gerçekten gerçekleştiriyoruz ve içindeki uçma özlemini en azından bir noktaya kadar da absorbe etmiş oluyoruz. Çok memnunlar. Gerçekten çok iyi' dedi.

'BTÜ'lü gençler savunma sanayine hazırlanıyor

BTÜ Uzay Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu (UHSST) iletişim sorumlusu Salih Yarıcı, 'Amacımız, Bursa özelindeki ve etrafındaki bütün okullar ve gençlerimize havacılık ve savunma sanayi sektörünü birinci ağızdan tanıtmak. İki gün boyunca sürecek olan etkinliğimiz 15 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu etkinliği Hexagon ana sponsorluğunda düzenliyoruz. Sağ olsunlar onların destekleriyle gayet büyük bir alanımız ve gayet büyük bir çevremiz var. Bu simülatör etrafta görebileceğiniz normal bir simülatöre pek yakın değil. Gerçek bir F16 uçağının yüzde 70'ini içeren bir simülatör. Zaten öğrencilerimiz de oraya büyük bir ilgi duymakta. Bizler Bursa Teknik Üniversitesi'nin kurulduğundan itibaren aktif olarak en köklü topluluklardan bir tanesiyiz. Biz şimdi ve gelecekteki bütün yarışmalara; Teknofest, TÜBİTAK, ODTÜ, VTOL ve bunun benzerindeki yurt dışı yarışmalarına beş ayrı takımla beraber katılmaktayız. Burada iki tane sabit kanat İHA, bir tane döner kanat drone, bir tane roket, bir tane de şu anda VTOL takımımız bulunmaktadır. Ödüllerimiz her defasında artmaya devam ediyor. Yaklaşık aktif üye sayımız da 2 binin üzerindedir. Okulumuzdaki şu anda en fazla üye sayısına sahip topluluğuz' dedi.

BTÜ Uzay Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu (UHSST) sosyal medya sorumlusu Betül Ekinci ise şöyle konuştu:

'Ben bu yıl geldim bu topluluğa. Birçok toplulukta aktif şekilde rol aldım. Böyle toplulukların öğrencilere birçok konuda katkı sağladığını düşünüyorum. Özgüven açısından ve bir sürü network bulma açısından bu şekilde topluluklar çok yararlı oluyor. Aynı zamanda okul süreciyle birlikte yürütüldüğünde CV'mizde de bunlardan bahsedebiliyoruz. Bizim etkinliğimize büyük katkıda bulunan Hexagon ekibine çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda diğer firmaları da etkinliğimize davet ediyoruz.'