Sultangazi Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezlerinde eğitim alan kursiyerlerin ürünleri 'Zamana İz Bırakan Eserler' temasıyla Sultangazi Nikah Sarayı'nda düzenlenen sergide yer aldı. Farklı alanlardaki kurslarda eğitim alıp el becerilerini geliştirip, ekonomik kazanç sağlamak amacıyla düzenlenen serginin açılış törenine Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İstanbul Milletvekili Rabia İlhan, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, kadın kursiyer, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. 2 bin 848 kursiyer, kursları tamamlayarak sertifikalarını aldı.

'Kadının mutlu olduğu bir toplumun çok daha mutlu olacağı inancıyla hareket ediyoruz'

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 'Her alanda çok güçlü emek var ama yapmış olduğumuz her işin de bir sebebi var. Biraz önce ifade ettim, biraz detaylandırmış olayım. Kadının mutlu olduğu bir toplumun çok daha mutlu olacağı inancıyla hareket ediyoruz. Kadının, annenin, aile bağlarına sahip çıktığı, ailesine, eşine, çocuklarına sahip çıktığı bir toplumun çok daha güçlü olacağına ve bunu kadının inşa edeceğine gönülden inanıyoruz. Ve AK Parti'nin mayasında ve hamurunda kadının eli var, gözyaşı var, emeği var. Hepinizden tekrar Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her defasında bunu ifade eder' dedi.

'Sertifikalarla onları meslek edindirerek hayata hazırlıyoruz'

Konuşmasına devam eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 'Hayat kadınla birlikte daha değerli. Çalışma alanları kadınla birlikte daha değerli. Emek verdiğimiz her alan kadınla birlikte daha değerli ama kadının da erkekler kadar eşit bir şekilde hayatın içerisinde olması lazım. Ve biz Sultangazi'de bu eğitimleri verirken, hanımefendiler için bazen meslek kursları düzenliyoruz ve sertifikalarla da onları meslek edindirerek hayata hazırlıyoruz. Sultan Kadın Merkezimizde farklı farklı eğitimler alarak hayata adım atmış, ailesini geçindiren, ailesine katkı sunan ve çocuklarıyla birlikte hayata daha farklı yön veren kadınlarla bir araya geldim. Bizim için bu çok daha önemli' şeklinde konuştu.

'550 bin nüfusumuzun 300 bini yaklaşık olarak 30 yaş civarında'

Sultangazi'de genç kadın nüfusunun fazla olduğunu söyleyen Başkan Abdurrahman Dursun, 'Sultangazi bizim için bu yönüyle çok farklı. Kadınlar hemen her yerde muhakkak vardır. Sultangazi'de genç kadınların oranı çok daha fazla. 550 bin nüfusumuzun 300 bini yaklaşık olarak 30 yaş civarında. Yani çok genç bir şehre sahibiz. 18 yaşında bir ilçeyiz, öyleyiz. Ve kadınların da özellikle genç nüfustaki kadınların da çok yoğun yaşadığı bir ilçedeyiz. Ve bu sebeple de olabildiğince hizmetleri fazlalaştırmaya çalışıyoruz. İki tane özel işten bahsedeceğim, çünkü bununla ilgili arkadaşlar bir sürü sunum yaptılar size. Ama bunlarla yetinmiyoruz' ifadelerini kullandı.

'Sultangazi 3 bin 500 lisanslı sporcumuzla Türkiye'nin en büyük spor kulübüne sahip'

Sultangazi'de Türkiye'nin en büyük spor kulübünün olduğunu söyleyen Başkan Dursun, 'Hayatın her alanına dokunurken ailelerinize sahip çıkmaya, çocuklarınıza sahip çıkmaya, gençlerinizin kötü alışkanlıklarla, kötü işlerle, kötü arkadaşlarla buluşmaması için onları daha steril ortamlarda, daha temiz ortamlarda tutmaya gayret ediyoruz ki bu alanlar içerisinde en önemli dal spor. Sporla ilgili çok güçlü çalışmalar yapıyoruz. Sultangazi 3 bin 500 lisanslı sporcumuzla Türkiye'nin en büyük spor kulübüne sahip. Aktif sporcu, lisanslı sporcusuyla Türkiye'nin en büyük spor kulübü; Sultangazi Belediyesi Spor Kulübüdür' diye konuştu.

Sultangazi'nin Avrupa Spor Şehri olduğunu söyleyen Başkan Dursun, Sultangazi'de sinema müzesi ve kültür adasının yapılacağını ifade etti.