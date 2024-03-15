Kağıthane Belediyesi, ilçedeki spor kulüplerinin ve öğrencilerin güvenli bir ortamda spor yapabilmesi için sahalarını yeniliyor.

Kağıthane Belediyesi tarafından ilçedeki spor kulüplerinin ve öğrencilerin güvenli bir ortamda spor yapabilmesi için yenileniyor. Proje çerçevesinde Yahya Kemal Futbol Sahası, Sadabad Futbol Sahası, Abide-i Hürriyet Futbol Sahası, Akşemsettin Parkı Halı Sahası ve Hamidiye Halı Sahası’nda yenileme çalışmaları yapılıyor. Yaklaşık 50 bin metrekare spor alanında baştan sona yenileme çalışmasına gidildi. Zemin yenilemeleri kapsamında sahaların alt drenajları yapıldı. Suni çim ve halı kaplaması çalışmaları tamamlandı. Tüm sahaların tel örgüleri yenilendi. Tribünlerde bulunan seyirci oturma koltukları yenilenirken soyunma odaları, lavabo ve idari birimler de tadilattan geçti. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin alanda yaptığı incelemelerin ardından yaklaşan bahar ve yaz ayları öncesi sahaların tüm yenileme çalışmalarını tamamlayacaklarını söyledi.