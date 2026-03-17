Geçtiğimiz yıl İznik’e yuva yapmak gelen ancak uygun alan bulamayınca geri dönen leylekler, İznik Belediyesi’nin örnek bir çalışmasıyla yuvasına kavuşmuşlardı.

İki leylekten biri bu yıl önce İznik merkezindeki saat kulesinde bulunan yuvasına geldi. Aradan geçen dört günün ardından eşi de yuvaya gelerek ikinci yıllarında yeniden İznik’te buluştular.



Bu haberi İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta sosyal medya hesabından yaptığı şu sözler ile duyurdu; "Leylekler buluştu. Geçtiğimiz cuma günü göç ederek yeniden İznik’teki yuvasına gelen leyleklerden diğeri de bugün yuvaya geldi. Eşler 2. yılında da İznik’te buluştu. İznik’te daha nice yıllara" dedi.