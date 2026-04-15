Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir liseye yönelik silahlı saldırının ardından, benzer bir olay bu kez Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşandı.

İçişleri Bakanı Çiftçi, Kahramanmaraş’ta bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6’sı ağır olmak üzere 13 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Çiftçi açıklamasında şu sözlere yer verdi:

Kahramanmaraş'ta 12 Şubat ilçemizde Ayser Çalık Ortaokulu'nda çok üzücü bir hadise meydana geldi. Bundan dolayı da son derece üzgün olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Olay 13.30'larında meydana geliyor. Öncelikle okulun ikili eğitim verdiğini ifade etmem gerekiyor. Sabahçı ve öğlenci şeklinde. Sabahçı öğrencilerin tam dağılma vaktinde kendisi de öğleden sonra okula devam eden, okulda öğrenci olan 8. sınıf öğrencisi, 14 yaşında bir öğrencimiz evden getirdiği silahlarla okulumuzun iki sınıfına girmek suretiyle rastgele ateş etmek suretiyle okulda büyük bir katliam yapıyor. Bunun neticesinde bu hadisenin neticesinde 9 tane vefatımız var. Bunlardan 8 tanesi öğrenci 1 tanesi öğretmenimiz. Onun dışında 13 tane de yaralımız var. Yaralılarımızın 6'sı tanesi yoğun bakımda. 3'ünün durumu da kritik. Ben öncelikle bu menfur saldırıda hayatını kaybeden tüm öğrencilerimize ve öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum.

EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

Yakınlarına baş sağlığı diliyorum, aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Şu anda hastanede, hastanelerimizde tedavileri devam eden bütün yaralılarımıza da Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyorum. Biz olayın duyulmasıyla beraber, haber almamızla beraber, Sayın Milli Eğitim Bakanımızla, Sağlık Bakanımızla, Adalet Bakanımızla hemen olay yerinde intikal ettik. Aile Bakanımız da yolda şu anda o da gelecek. Sayın milletvekillerimiz burada. Sayın Cumhurbaşkanımızı da sürecin olayın başından itibaren anbean bilgilendirdik kendisini. Bir daha ifade etmek istiyorum. Olay sadece bir öğrencimizin gerçekleştirdiği bireysel bir hadise. Bir terör hadisesi değil. Onun için dün Şanlıurfa'da bugün de Maraş'ta böyle bir hadisenin yaşanmasından dolayı son derece üzgün olduğumuzu bir bir kez daha ifade etmek istiyorum. Dünden Şanlıurfa'daki olaydan dolayı hafta sonuna kadar Şanlıurfa'da eğitime, öğretime ara vermiştik. Bugün de Maraş'taki bir olaydan dolayı yarın ve bir gün eğitime Maraş'ta iki gün ara veriyoruz. Benim ilk etapta söyleyebileceklerim bunlar. Tekrar bütün milletimize ve vefat edenlerin yakınlarına bas sağlığı diliyorum.

Tüm bakanlıklarımız üzerine düşen görevi yerine getiriyorlar. Herkes kendi görev alanıyla ilgili gerekli müdahaleler yapıyorlar. Örneğin biz İçişleri Bakanlığı olarak olayla ilgili 4 tane mülkiye baş müfettişi, 4 tane de polis müfettişi, baş müfettişi görevlendirdik. Adalet Bakanlığımız 3 tane Cumhuriyet Başsavcı Vekili, 4 tane Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi. Olayı tüm boyutlarıyla soruşturmak üzere. Yine Milli Eğitim Bakanlığımız da bu olayla ilgili gerekli baş müfettiş görevlendirmelerini yaptılar. Böylece olayları tüm boyutlarıyla incelemiş olacağız. Ben tekrar tüm milletimize, aziz milletimize bas sağlığı diliyorum. Yaralılara bir kez daha acil şifalar diliyorum.

SALDIRGANIN BABASI GÖZALTINDA

Okulda silahlı saldırı gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli gözaltına alındı.