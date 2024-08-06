Yapılan son çalışmalar ise kahvenin faydalarının önemli olduğuna dikkat çeker. Bu sebeple çoğu insan için ılımlı kahve tüketimi sağlıklı bir beslenmeye dahil edilebilir. İçerisindeki antioksidan bileşikler sayesinde kahvenin faydalı etkileri görülür. Kahve tüketimi yaşa, kişinin özel durumlarına göre değişebilir. Bugün yazımızda kahvenin faydalarını ve kahve ile ilgili merak edilen konuları inceleyeceğiz.

Kahve tüketimi enerji seviyenizi arttırabilir

Kahve, kafein içerdiği için enerji seviyelerini arttırabilir. Çünkü kafein merkezi sinir sistemini uyararak yorgunlukla mücadele etmeye ve enerji seviyelerini artırmaya destek olur. Bu sebeple kahve uyku açar mı diye soranlar için evet diyebiliriz. Ancak kahve içerken uykunuzun açılmasını istiyorsanız uyandıktan 1-2 saat sonra içmeniz daha faydalı olacaktır. Uykunun yanı sıra enerji seviyelerinin artması egzersiz performansını da iyileştirebilir. Yapılan küçük bir çalışma, kafein tüketmenin bisiklet egzersizi sırasında tükenme süresini %12 artırdığını ve katılımcılarda yorgunluk düzeylerini önemli ölçüde azalttığını bulmuştur. Başka bir çalışmada da golf turu öncesinde ve sırasında kafein tüketmenin performansı ve enerji düzeylerini artırdığı, yorgunluk hissini azalttığı görülmüştür. Kahvenin faydaları için egzersiz öncesi içeceğiniz 1 fincan filtre kahve size destek olabilir.

Kahve tüketimi tip-2 diyabet riskini düşürmeye yardımcı olabilir

Bazı araştırmalar, düzenli olarak kahve tüketmenin, uzun vadede şeker hastalığının gelişme riskini azaltabileceğini savunmaktadır. Hatta 30 çalışmanın incelendiği bir raporda, insanların günde tükettiği her bir fincan kahvenin, tip 2 diyabet geliştirme riskini %6 daha düşürebileceğini göstermiştir. Kahvenin faydaları arasında insülin hormonu üreten hücreleri koruduğu da düşünülmektedir. Ayrıca kahve antioksidanlar açısından zengindir. Bu antioksidanlar insülin duyarlılığını etkileyebilir. İnsülin hormonu kandaki şeker seviyelerini düzenleyen hormondur ve şeker hastalarında genellikle yeteri kadar üretilmemektedir. Sağlıklı beslenmeye ekleyeceğiniz 1-2 fincan sade kahve diyabet hastalığından korunmaya destek olabilir.

Kahve tüketimi beyin sağlığını destekleyebilir

Kesin olmamakla birlikte bazı araştırmalar kahvenin Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı gibi belirli nörodejeneratif bozukluklara karşı korunmaya yardımcı olabileceğini savunmaktadır. 13 çalışmanın incelendiği bir rapora göre, düzenli olarak kahve tüketen kişilerin Parkinson hastalığına yakalanma riski daha düşük görülmüştür. Ek olarak, çeşitli çalışmalar ılımlı kahve tüketiminin daha düşük demans ve bilişsel gerileme riskiyle ilişkili olabileceğini göstermiştir. Kahvenin faydaları arasında sayılabilen bu durumlar için daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.

Kahve tüketmek kilo kontrolünü kolaylaştırabilir

Bazı araştırmalara göre kahve, yağ depolamayı değiştirebilir ve bağırsak sağlığını destekleyebilir. Böylece bunların her ikisi de kiloyu kontrol altında tutmak için faydalı olabilir. Yapılan çalışmalarda kahvenin faydaları arasında yağ kaybı da görülmüştür. Hem kadınlarda hem de erkeklerde benzer yağ kaybı etkileri incelenmiştir. Ancak zayıflamak için kahveye limon, yağ gibi ilaveler eklenmesine gerek yoktur. Limonlu kahve faydaları gibi internette görülen tarifler midenize zarar verebilir. Ayrıca tarçınlı Türk kahvesi zayıflatır mı gibi soruları sıkça duyarsınız. Ancak bilimsel açıdan böyle bir etki göremeyebiliriz. Tarçın da kahve de tek başına sağlık faydaları olabilir. İkisi birleştiğinde ekstra bir etki beklenmez. Kahveyi tarçınla seviyorsanız da içebilirsiniz.

Kahve tüketimi daha düşük depresyon riskiyle bağlantılı olabilir

Bazı çalışmalar kahve içmenin daha düşük depresyon riskiyle ilişkili olabileceğini göstermektedir. 7 çalışmanın incelendiği bir rapora göre, insanların günde tükettiği bir fincan kahve, %8 daha düşük depresyon riskiyle bağlantılı görüldü. Buna göre tükettiğiniz 1-2 fincan şekersiz Türk kahvesi faydaları arasında düşük depresyon riski de sayılabilir. Hatta 200.000’den fazla kişiyle yapılan bir araştırma, kahve içmenin intihar sebebiyle ölüm riskinin azalmasıyla bağlantılı olduğunu gösterdi.

Kahve tüketimi karaciğer rahatsızlıklarına karşı koruma sağlayabilir

Yapılan bazı çalışmalara göre kahvenin faydaları arasında karaciğer sağlığını desteklemek ve hastalıklara karşı korumak da bulunabiliyor. Örneğin, bir çalışma, günlük kahve içmenin karaciğer hasarını azaltabileceğini göstermektedir. Diğer araştırmalarda da, kahve içen ve kronik karaciğer hastalığı olanlarda ölüm riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Yakın zamanda yapılan başka bir araştırma, kahve tüketiminin karaciğer sertliğinin azalmasıyla ilişkili olduğunu buldu. Tüm bunlar kesin kanıtlar olmasa da oldukça umut vericidir. Başka bir problem olmadığı sürece karaciğer hastaları için kahvenin faydaları olabilir.

Kahve tüketimi kalp sağlığını destekler

Bazı araştırmalar kahve içmenin kalp sağlığına faydalı olabileceğini gösteriyor. Ancak kalp sağlığı için yapılan çalışmalarda günde 3 ile 5 fincan arası tüketim incelenmiştir. Bu miktar fazla kafein alımına sebep olabileceği için riskli sayılır. Ayrıca kafeinin kan basıncı düzeylerini etkileyebilir. Bu sebeple, kontrol edilemeyen tansiyona sahip kişilerin kafein alımını sınırlaması veya azaltması gerekebilir Fazla kafein alımı çarpıntı, uykusuzluk gibi problemlere de yol açabilir. Kafein ile ilgili detaylı bilgiyi sayfamızdan okuyabilirsiniz.

Atletik Performansı Artırabilir

Kahve, genellikle performansı geliştirmek ve enerji seviyelerini artırmak isteyen sporcular tarafından ergojenik bir yardımcı olarak kullanılır. Ergojenik bir yardıma aynı zamanda performans arttırıcı da denir. Yapılan bir incelemede egzersizden önce kahve içmenin dayanıklılığı arttırdığı görülmüştür. Başka bir çalışmada ise kahvenin faydaları arasında gelişmiş fiziksel performans ve daha hızlı yürüyüş hızı görülmüştür. Özellikle sıcak havalarda egzersiz öncesi kahve içmek istemiyorsanız için soğuk kahve tarifimize de göz atabilirsiniz.

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Kahve tüketimini sınırlaması gerekenler:

Özellikle hamilelikte kahve tüketimi sınırlandırılır. Bunun asıl sebebi kafein alımını azaltmaktır. Gebelikte günde 1 fincan kahve tüketimi ideal olacaktır. Normal yetişkinlerde günlük kafein tüketim sınırı 400 miligram olmalıdır. Gebelikte ise kafeinin 200 miligramı geçmemesi tavsiye edilir.

sınırlandırılır. Bunun asıl sebebi kafein alımını azaltmaktır. Gebelikte günde 1 fincan kahve tüketimi ideal olacaktır. Normal yetişkinlerde günlük kafein tüketim sınırı 400 miligram olmalıdır. Gebelikte ise kafeinin 200 miligramı geçmemesi tavsiye edilir. Emzirme döneminde de aşırı kahve tüketimi önerilmez. Günlük alınması gereken kafein miktarı ise 200-300 miligram arasında sınırlandırılmalıdır.

Kafeine karşı aşırı duyarlı olan kişiler kahve alımını sınırlandırmalıdır. Kahve içtiğiniz zaman tansiyon dengesizlikleri, çarpıntı, uyuyamama gibi problemler yaşıyorsanız dikkat etmelisiniz. Özellikle Türk kahvesi ve filtre kahve kafein oranı en yüksek kahveler arasında sayılır. Kafeinsiz kahve deneyebilirsiniz.

arasında sayılır. Kafeinsiz kahve deneyebilirsiniz. Çocuklarda kahve tüketimi sınırlandırılır. Özellikle kemik gelişimi hızlı ve uyku ihtiyacı fazla olduğu için kafein alımı sınırlandırılır.

Kansızlık problemi yaşayan kişilerde kahve tüketimi sınırlandırılır ve yemeklerden en az 1 saat sonra içilmesi tavsiye edilir.

Mide veya sindirim problemleri olan kişiler için kahve olumsuz etki gösterebilir. Gastrit, reflü gibi durumlarda fazla kahvenin faydalarından çok zararı dokunabilir. Bu sebeple sınırlandırılmalıdır.

Kahvelerdeki Kafein Miktarı:

60 ml espresso 100 miligram kafein içerir.

200 ml instant kahve 130 miligram kafein içerir.

250 ml latte 35 miligram kafein içerir.

200 ml filtre kahve 205 miligram kafein içerir.

100 ml Türk kahvesi 73 miligram kafein içerir.

200 ml kafeinsiz kahve 6 miligram kafein içerir.

100 ml kavrulmuş kahve 80 miligram kafein içerir.