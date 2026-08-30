Ercan Akşit, "Cem bey bize bugün kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle müracaat etti. Geldiğinde bilinci açıktı. Derhal anjiyo laboratuvarına aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemiyle işlemini bitirdik. Kendisi yoğun bakımda. Şu an durumu stabil. 2 gün boyunca takibini burada sürdürmeyi planlıyoruz. Umarım sağlıcakla yakında ailesine kavuşur" ifadelerini kullandı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki yazlık evinde fenalaşan ünlü komedyen Cem Yılmaz, ÇOMÜ Hastanesi'nde anjiyoya alındı. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi uygulanan Cem Yılmaz’ın operasyonunu yapan Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit, "Cem bey bize bugün kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle müracaat etti. Geldiğinde bilinci açıktı. Derhal anjiyo laboratuvarına aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemiyle işlemini bitirdik. Kendisi yoğun bakımda. Şu an durumu stabil. 2 gün boyunca takibini burada sürdürmeyi planlıyoruz. Umarım sağlıcakla yakında ailesine kavuşur" dedi.

Basın açıklamasının sonrasında basın mensuplarının da sorularını cevaplayan Prof. Dr. Ercan Akşit, "Şu anda bilinci açık. Bize bilinci açık geldi. Anjiyosu da oldukça iyi geçti. Kalp krizini ilgilendiren damara balon ve stent işlemleri uygulayarak 40 dakika içinde yatağına aldık. Kanama kontrolünü sağladık. El bileğinden anjiyo kılıfını çıkardık. Şu anda yatağında dinleniyor. Şu anda bütün işlemleri üniversitemizde başarıyla yapıldı. Buradan diğer hastalarımız gibi 2 gün sonra taburcu olabilir. Durumu böyle stabil giderse. Şu anda tek damar, bir ufak yan damarı için ileride gerekir mi diye sonra bakıyoruz. Şu an biz kalp krizine neden olan damarı açıyoruz. Şu an diğer yan damar için de detaylı bakacağız. Belki ona hiç işlem yapmaya gerek kalmayacak. Orası ilaçla idare eder. Bizim kalp krizi türlerimiz var. Bir insanın geçirebileceği kalp krizlerinden biriyle geldi. Sağ olsun Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki arkadaşlar çok güzel müdahale etmişler. 112 ambulansımız çok süratli yönlendirmiş. Hastaya yaklaşık 2 saat içinde müdahale edince çoğu dokusu ölmeden, kalp yetersizliğine çevirmeden sağlıcakla yatağına aldık. Burada herkese teşekkür etmek istiyorum. Herkes Ayvacık’tan itibaren göğüs ağrısı başladığından beri güzel müdahale etmiş Cem beye" şeklinde konuştu.