Bozüyük Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Kalbimdeki Pervane” adlı çocuk tiyatro oyunu 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’nde Ankara izleyicisi ile buluşacak.

Bozüyük Belediye Tiyatrosu “Kalbimdeki Pervane” adlı çocuk tiyatro oyunu ile 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’nde yer alırken oyun 28 Kasım günü, saat 13:00’de Keçiören Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.

Bozüyük Belediye Tiyatrosu sanatçıları Proje Tasarımcısı ve Oyuncusu İlknur Durmaz ile Proje Yönetmeni Kıvanç Pehlivanoğlu’nun sahneye koyduğu, geçtiğimiz sezon sahnelenmeye başlayan, binlerce çocuğa ulaşan ve çocuklar tarafından çok sevilen “Kalbimdeki Pervane” adlı çocuk tiyatro oyunu 2. sezonuyla Bozüyüklü minik tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor.