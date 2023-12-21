Henüz turistler tarafından keşfedilmemiş, bir istiridye içindeki inci misali olan Kalem Adası ile sizler ile birlikteyiz. Bu adayı sizlere sessiz sakin olmasına rağmen tanıtıyoruz, o yüzden değerimizi bilin. Kafa dinlemek ve koyu maviye çalan denizine karşı fazla güneş almayan, serin ve rahatlatıcı havasında tatil yapmak için muazzam bir yer olan Kalem Adasında çok fazla insan ve otel olmasa’da doğal yaşam alanının içinde ailenizle son derece güzel vakit geçirebilirsiniz. Henüz daha 2017 yılının başlarında güzelliği keşfedilip yeni yeni meşhur olmaya başladı. Ege denizinin ortasında, İzmir’in Dikili beldesinde bulunan ada resmen tatil için inşa edilmiş gibi.

İzmir’in bu cennet gibi adasında konaklamak için ev kiralamanız gerekiyor. Yada bir diğer seçenek olarak Kalem Adasındaki tek otel olan Oliviera resort otel’i tercih edebilirsiniz. Sonuç olarak hangi opsiyonu tercih ederseniz edin, kesinlikle bu adada çok mutlu olacaksınız. Henüz insanlar tarafından keşfedilmediği için son derece sessiz ve sakindir. Bu sakinliği sebebiyle genellikle orta yada yaşlı kitle buraya gelmektedir. Akşamları gece hayatı olmasa’da geceleyin sahilin kumlarına uzanıp gökyüzündeki yıldızları sanki tüm galaksiyi görür gibi izleyebilirsiniz. Gökyüzü manzarası Kalem Adasında diğer metropol şehirlerdeki gibi hava ve ışık kirliliği olmadığı için çok net görülmektedir. Bu yüzden bu adaya geldiğinizde gözlerinize inanamayacağınız deniz manzarasına birde geceleri gökyüzü manzarası eklenmiştir.

Kalem Adası Nerede ?

Ege denizinin Kuzey yamacında bulunan Kalem Adası, İzmir’in Dikili ilçesindedir. İzmir merkezinden 112 kilometre uzaklıkta olan adaya araç ile ulaşım sağlamak için yaklaşık olarak 2 saat 30 dakika harcamalısınız. Adaya giderken İzmir’in eğimli yollarından geçeceğinizi unutmayın. Yavaş ve dikkatli bir şekilde sürmenizi ve eğer yağmurlu bir havada Kalem Adasına sürüş yapıyorsanız yüksek sürat yapmamanızı tavsiye ediyoruz.

Kalem Adası Konaklama

Kalem Adasında bir tane otel ve kiralık evler bulunmaktadır. Adayı satın alıp bir tatil beldesi haline çeviren sahibi gerçekten çok güzel bir iş çıkartıp adanın otelini geliştirmiştir. Kalem Adası Oliviera Resort Otel, adanın tam ortasında tam olarak olabileceği en iyi yerdedir. Konumu denize mesafesinin yakınlığı ve otelin her katında bulunan odaların manzarası ile muhteşemdir. Lakin adaya %70 oranında ünlüler gittiği için fiyatlar biraz pahalı gelebilir. Kalem Adasında günlük kiralık daire fiyatı ortalama 500 TL – 700 TL arasında gitmektedir. 5 Yıldızlı otel fiyatı ile aynı olduğunu söyleyebiliriz. Konaklamak için kamp yapılmamaktadır. Adanın şartları gereğince kamp yapılamadığı için buraya gelirken çadır getirmenize gerek yok. Ayrıca kiralık daireler’de bir elin parmağını geçmeyecek kadar az. Daireler çok az olduğu için genellikle dolu oluyor ve Kalem adasına geldiğinizde genellikle pamuk ellerinizi cebinize sokarak mecburen Oliviera resort otele gitmek zorunda kalıyorsunuz.

Kalem Adası Kimindir ?

Adanın sahipleri Dartar Ailesi’dir. Neredeyse 100 yıl önce satın aldıkları bu adayı 2016 yılına kadar sadece misafirleri ağırlamak için kullanıyorlarmış. Zamanında Dartar Ailesinin büyükleri bu adayı kendileri bir ömür geçirmek için kullanıyor olsa’da torunları ve oğulları geleceği görüp adayı güzel bir yatırım haline getirmişler. Bu yatırımı yapmaları Türklerin ve İzmir’e gelen yabancı turistlerin muazzam doğa harikasını keşfetmesine yol açmıştır. Ardından her yıl en az iki kat büyüyen turizm oranı ile başarılı bir yatırım olarak karşımıza çıkmaktadır. İzmir’de “Egenin Maldivleri” olarak anılan Kalem Adasını iyi ki kendi yaşam alanı olarak kullanmak yerine insanlara açmışlar. Burada her şey özel mülk olduğu için pahalı olsa’da günübirlik’de olsa mutlaka gidilip görülmesi gereken bir yerdir. Dartar Ailesinin büyüğü olan Babaları vefat ettiği için ada’da yaşam sürecek kimse kalmamış ve bir kaç yıl boyunca adada kimse yaşamamıştır. Bu sebepten dolayı boş kalan adayı oğulları olarak henüz yeni yeni turizme açmıştır. Konaklama için uzun bir süre önceden arayıp yerinizi ayırtmanız gerekmektedir. Zira adadaki otelin çok az odası bulunmaktadır ve genellikle doludur.