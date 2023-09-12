Evet, önlenebilir. Bazı kanser türleri önlenebilir kanser türleridir. Bazı kanser türlerinin ise önlenmesinin imkanı olmayan kanserlerdir. Önlenebilmek bu kanserin gelişmesinden önceki evrelerindeki durumları yakalayıp onu ortadan kaldırmak yoluyla mümkün oluyor. Kalın bağırsak kanserinde de böyle bir özellik vardır. Kalın bağırsak kanseri, kalın bağırsağımızın iç duvarından gelişen polip adını verdiğimiz genellikle mantarımsı çıkıntılardan türedikleri için eğer kanser olmadan önceki aşamasında biz bu mantarları keşfeder, görür ve onları ortadan kaldırırsak o kanserin gelişmesini de önlemiş oluruz. Dolayısıyla kalın bağırsak kanseri önlenebilen bir kanser türüdür.