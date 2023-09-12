Kalçaların küçültülmesi için uyguladığımız yöntem liposuction ameliyatıdır. O bölge yağları alınır. Ancak şu unutulmamalıdır ki, her liposuction ameliyatı bir balonun söndürülmesi gibi o bölgedeki derinin esnekliğinin kaybedilmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla belli ölçüde bir küçültme yapabilmekteyiz. Çok aşırı küçültmeler, ciltte dalgalanmalara neden olabilmektedir. Elastikiyet kayıplarına neden olabilmektedir. Bu yöntemi uygularken hastanın derisinin elastikiyeti son derece önemlidir. Elastikiyeti bozuk hastalarda, hastanın bir takım dalgalanmalarının olabileceğini söylemek önemlidir.

Cildinde de çok sarkma olan hastalarda popoyu küçülttükten sonra, poponun daha yukarıya deri çıkararak, asılarak gerginleştirilmesi işlemi yapılabilmektedir. Ancak bu işlem izle sonlanan, külot içerisinde saklamaya çalışılsa bile kalın izlerle sonlanan bir işlemdir.