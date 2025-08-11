Türkiye’nin köklü otobüs firmalarından biri olan ve son yıllarda FlixBus bünyesine katılan Kamil Koç’un SMS altyapısı siber saldırıya uğradı. Mesaj sistemini ele geçiren dolandırıcılar, müşterilere sahte linkler içeren mesajlar göndererek onları hedef aldı.

VAKIFBANK MÜŞTERİLERİNİ HEDEF ALDILAR

Gönderilen sahte mesajlar, özellikle VakıfBank kullanıcılarını hedef aldı. Mesaj içeriğinde "VAKIFBANK’tan SkyLimit kullanıcılarına özel 300.000 TL’ye kadar %0 faizli kredi fırsatı" ifadesi yer alırken, bağlantı kısmında da bankanın resmi sitesine benzeyen ancak sahte olan bir link kullanıldı.

Donanımhaber'in aktardığına göre, kullanıcılar Kamil Koç’tan geldiğini sandıkları bu mesajlara güvenip bağlantıya tıkladıklarında, dolandırıcılar tarafından oluşturulan sahte bir internet sitesine yönlendiriliyor. VakıfBank’ın resmi web sitesini birebir taklit eden bu sahte site, kullanıcıda güven duygusu oluşturarak kişisel bilgilerin paylaşılmasını amaçlıyor.

VAKIFBANK'LA SINIRLI DEĞİL

Bu yöntemle mobil bankacılık bilgileri ele geçirilen kullanıcıların hesapları siber dolandırıcılar tarafından boşaltılıyor. Ayrıca, bu olay yalnızca VakıfBank ile sınırlı değil. Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarına göre bazılarına sahte Binance bağlantıları da gönderildiği görülüyor. İşte o mesajlardan bazıları:

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Olayla ilgili şu ana kadar Kamil Koç’tan resmi bir açıklama yapılmadı.