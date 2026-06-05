Adalet ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu (AL-KON) ile Demokrat Büro-Sen (DEB-SEN) Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Uçar, kamu görevlilerinin sendikal tercihlerine yönelik baskı ve mobbing olduğunu savunarak, çalışanları özgür iradeleriyle hak mücadelesine katılmaya davet etti.

Yusuf Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, kamu çalışanlarının hak mücadelesindeki sendikal baskılar ve liyakat sorunlarına değindi. Sendika seçme özgürlüğünün anayasal ve uluslararası bir hak olduğunu hatırlatan Uçar, memurların idari baskı ve mobbing endişesiyle mevcut sendikalardan istifa etmekte tereddüt yaşadığını söyledi. Sahada yürütülen çalışmalarda yüz binlerce kamu çalışanının mevcut yapılardan memnun olmadığını net şekilde gördüklerini savunan Uçar, şunları kaydetti:

'Kamu çalışanı tehditle değil, özgür iradesiyle taraf olmalıdır. Bugün sahada yüz binlerce kamu çalışanının mevcut yapılardan memnun olmadığını net şekilde görüyoruz. Ancak ne acıdır ki, bu yapılardan ayrılıp gerçek hak mücadelesi veren DEB-SEN ve AL-KON çatısı altında mücadele etmeye çekiniyor ve korkuyorlar. Kurumlardaki sarı sendikalara üye olan amirler, şefler ve yönetici pozisyonundaki diğer kişilerin mobbinginden korktuklarını açıkça belirten memurlarımız var. Kamu çalışanları; unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavını başarıyla geçmesine rağmen, malum sendikaya üye olmadığı zaman mülakattan eleneceği hakkının gasp edileceği endişesini yaşıyor. Kamu çalışanını bu mülakat korkusuyla, unvan gaspıyla, sürgün tehdidiyle elinde tutmaya çalışanlar, aslında memurun hakkını değil, kendi koltuklarını ve statülerini koruma derdindedir. Kimse unutmasın memur hiçbir yapının veya siyasi gücün kölesi değildir.'

Polonya ve Meksika örneği

Uçar, dünyada baskıcı sendikal düzenlerin her zaman yıkıldığını kaydetti. '1980'lerin Polonya'sında devlet destekli sendikaların baskısına karşı işçilerin kurduğu bağımsız 'Solidarnosc' hareketini ve Meksika'da hükümetlerin arka bahçesi olan 'Charro' sendikalarına karşı başlatılan demokratik uyanışı' hatırlatan Uçar, Türkiye'deki mevcut dayatmaların da benzer bir süreçten geçtiğini söyledi. Fransa'dan Güney Kore'ye kadar sendikal özgürlüğü baskılayan yönetimlerin hukuk karşısında geri adım attığını vurgulayan Uçar, AL-KON ve DEB-SEN olarak bu küresel ve hukuki vizyonla hareket ettiklerini bildirdi.

'Omuz omuza özgürce mücadele etmeye davet ediyorum'

Sarı sendikacılık döneminin kapandığını ve sadece sendikal aidiyete göre görevlendirmelerin yapıldığı bir sistemin sürdürülemeyeceğini dile getiren Uçar, açıklamasını şöyle tamamladı:

'Bize inanan ve bizimle yürümek isteyen tüm kamu çalışanlarının hukuki ve idari sigortası biz olacağız. Korkuya teslim olmak, bu adaletsiz düzenin sürmesine ortak olmaktır. Tüm kamu çalışanlarını gücün değil, haklının yanında durmaya; DEB-SEN ve AL-KON'a bağlı sendikalarımızda omuz omuza özgürce mücadele etmeye davet ediyorum.'